به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رباب مشتاقی، مدیر کتابخانه تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مجموعه نمایشنامه «سارافون، میرداماد و سی‌وهشت موقعیت نمایشی دیگر» و دفتر شعر نخست «به خاطر مادرم کبری» از جمله آثار اهدایی به این کتابخانه هستند.

مدیر کتابخانه تخصصی شادروان سعید سلطانی مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند افزود: کتابخانه تخصصی میراث‌فرهنگی استان در مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند، با فضایی به مساحت بیش از ۳۳۰ مترمربع و برخورداری از حدود ۹ هزار جلد کتاب در حوزه‌های هنر، معماری، باستان‌شناسی، صنایع‌دستی و مرمت آثار و بناهای تاریخی، پذیرای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان است.

مشتاقی خاطرنشان کرد: استفاده از منابع این کتابخانه نیازمند عضویت نیست و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه به‌جز تعطیلات رسمی، در ساعت اداری، با مراجعه حضوری از منابع موجود بهره‌مند شوند.

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