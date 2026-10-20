به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی نمایش، «شاخ بی‌سر» به تهیه‌کنندگی سروش مکری و کارگردانی محمد برهمنی با بازیگر جدید در نقش اول زن به صحنه بازمی‌گردد.

سروش مکری، تهیه‌کننده نمایش، درباره تغییر بازیگر نقش زن گفت: با توجه به آسیب‌دیدگی مهشید خدادی و توصیه پزشک برای ادامه روند درمان، با همفکری با مهشید خدادی تصمیم بر این شد که او روند درمان را ادامه دهد و ادامه اجرا با بازیگر دیگری ایفاگر نقش اول زن «شاخ بی‌سر» شود.

به گفته او، پس از توقف ۲ هفته‌ای و تلاش برای پیگیری روند درمان مهشید خدادی، سارا رسول‌زاده به عنوان بازیگر نقش اول «شاخ بی‌سر» در ادامه اجرا انتخاب شد.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه تصمیم جایگزین شدن مهشید خدادی با توصیه پزشک و همچنین انتخاب و نظر این بازیگر بوده است، توضیح داد: برای ما سلامت عوامل و دوستان‌مان در اولویت قرار دارد و هیچ اجرایی نباید به بهای به خطر افتادن سلامت یک هنرمند ادامه پیدا کند. از همین‌رو از مهشید خدادی بابت همراهی و تعهدی که در طول اجراها داشت، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم پس از طی دوره درمان، شرایط جسمی او به طور کامل بهبود پیدا کند و بار دیگر در کنار هم روی صحنه حاضر شویم.

او ادامه داد: گروه اجرایی این نمایش در روزهای اخیر تمرین‌های خود را برای ازسرگیری اجراها با حضور سارا رسول‌زاده دنبال می‌کند و این نمایش باتوجه به انتخاب کارگردان با تغییرات کوچک در اجرا همراه خواهد بود.

مکری در پایان درباره تمدید نمایش «شاخ بی‌سر» مطرح کرد: این دوره از اجراها، آخرین دور اجرای «شاخ بی‌سر» در سالن نمایش کاخ هنر خواهد بود. گروه اجرایی همچنین در حال بررسی شرایط برای اجراهای دیگر است که در صورت قطعی شدن توسط روابط عمومی اعلام خواهد شد.

پیش‌فروش بلیت‌های ۳ تا ۵ آبان ۱۴۰۵ هم‌اکنون در سامانه تیوال به آدرس (https://www.tiwall.com/s/shakh3) انجام می‌شود.

نمایش «شاخ بی‌سر» دور دوم اجراهای خود را از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در کاخ هنر آغاز کرد و پس از ۱۳ شب اجرا، به دلیل شکستگی استخوان ترقوه مهشید خدادی در تصادف در مسیر رسیدن به اجرا از تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ به طور موقت متوقف شد.

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