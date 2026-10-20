به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد رکنی امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در جلسه با مدیر امور شیلات و آبزیان خراسان رضوی اظهار کرد: این استان با تنوع اقلیمی و وجود چشمه‌ساران، رودخانه‌ها و باغات پررونق، ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی و شیلات دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: فرایند تسهیل در صدور پروانه گردشگری کشاورزی با هم‌افزایی سازمان جهاد کشاورزی، با نگاه حمایتی از مجتمع‌های پرورش ماهی و مراکز شیلات استان آغاز شده است.

رکنی با اشاره به توجه به ظرفیت‌های موجود این مراکز، از توسعه مقصدسازی جدید گردشگری داخلی و ایجاد زمینه مناسب برای گردشگری خوراک به‌عنوان دیگر دستاوردهای این طرح یاد کرد.

او افزود: برگزاری جشنواره‌های مرتبط با هدف آشنایی علاقه‌مندان به گردشگری کشاورزی و شیلات، افزایش مصرف سرانه ماهی به‌عنوان غذایی سالم و ارتقای سلامت تغذیه جامعه، همچنین اجرای برنامه‌های ترویجی در این طرح، گامی جهت افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی خواهد بود.

معاون گردشگری خراسان رضوی یادآور شد: خراسان رضوی با برخورداری از ۱۷۰ مرکز شیلات فعال با انواع آبزیان سردابی، گرمابی، خاویاری و زینتی و میزان اشتغال یک‌هزار و ۲۸۱ نفر، در جایگاه نهم کشور قرار گرفته است.

رکنی گفت: اگر بتوانیم مجوز صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مبنای صدور مجوز گردشگری قرار دهیم قطعا اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و در ادامه وی قول مساعد در خصوص حمایت و راه اندازی محدود گردشگری مراکز پرورش ماهی مورد تأیید شیلات را داد.

همچنین محسن برخوردار، مدیر امور شیلات و آبزیان خراسان رضوی در این جلسه گفت: مصرف سرانه آبزیان استان در سال گذشته به ۷.۸ کیلوگرم رسیده است و مردم حق دارند از فواید مصرف ماهی مطلع شوند و یکی از دلایلی که مردم کمتر ماهی مصرف می کنند، باورهای اشتباه در فرهنگ مصرف فصلی ماهی است.

او یادآور شد: تجربه نشان داده هرجا که بدون بررسی فنی و کارشناسی سخت گرفتیم کار به صورت غیرمجاز و بدون مجوز شروع می شود، باتوجه به استقبال اداره کل میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی استان درصدور مجوزهای گردشگری لازم است کمک کنیم تا در آبزی مصرفی گام های موثرتری برداریم.

همچنین محمد سعیدی معاون مدیریت امور شیلات و آبزیان استان خراسان رضوی گفت: هدف از برگزاری این نشست تسهیل صدور مجوز گردشگری شیلاتی برای مراکز آبزی پروری است.

او افزود: با توجه به اینکه بیشتر مزارع پرورش ماهی در مناطق خوش آب و هوا واقع شده و محل تردد مسافران است، می‌توان از این ظرفیت در راستای فرهنگ آبزی مصرفی استفاده کرد که هم گردشگران به ماهی تازه و باکیفیت دسترسی داشته و هم پرورش دهندگان محصول تولیدی خود را بدون واسطه و با سود بیشتری نسبت به کلی فروشی عرضه کنند.

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