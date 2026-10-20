به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده اظهار کرد: فصل پاییز به دلیل برداشت محصولات شاخص کشاورزی از جمله زعفران، زرشک و انار و برگزاری آیین‌ها و جشن‌های محلی، از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان قاینات به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: برگزاری رویدادهای بومی و محلی در فصل برداشت محصولات کشاورزی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های روستایی، عرضه تولیدات محلی و آشنایی گردشگران با فرهنگ، آیین‌ها و شیوه زندگی مردم منطقه فراهم می‌کند و می‌تواند در رونق گردشگری و حمایت از اقتصاد جوامع محلی مؤثر باشد.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: نخستین رویداد، جشنواره زرشک در روستای خشک است که با برپایی بازارچه محصولات محلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی همراه خواهد بود.

عباس‌زاده ادامه داد: جشن انار در روستای نیگ نیز با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری روستا روز یک آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و برپایی بازارچه و اجرای برنامه‌های فرهنگی از بخش‌های این رویداد خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات همچنین از برگزاری آیین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین‌شهر، مرکز بخش سده، روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این آیین هم‌زمان با فصل برداشت زرشک و با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

عباس‌زاده با تأکید بر نقش مشارکت جوامع محلی در برگزاری رویدادهای گردشگری خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها علاوه بر معرفی محصولات شاخص پاییزی قاینات و پاسداشت تلاش کشاورزان، فرصتی برای شناساندن جاذبه‌های روستایی، حفظ آیین‌های بومی و تقویت جایگاه گردشگری در اقتصاد منطقه فراهم می‌کنند.

انتهای پیام/