۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱

معاون میراث‌فرهنگی کردستان خبر داد؛

کشف شواهد تازه از عصر آهن و دوران تاریخی در گورستان زاگرس سنندج

کشف شواهد تازه از عصر آهن و دوران تاریخی در گورستان زاگرس سنندج

معاون میراث‌فرهنگی کردستان از شناسایی بقایای تدفینی متعلق به عصر آهن ۳ و شواهد معماری و استقراری مربوط به دوران تاریخی در جریان دومین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی گورستان زاگرس سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی بهنیا روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید فرماندار سنندج از روند کاوش‌های باستان‌شناسی گورستان تاریخی زاگرس این شهر، اظهار کرد: دومین فصل کاوش این محوطه از ۱۲ مهرماه امسال به سرپرستی دکتر کاظم ملازاده و دکتر علی بیننده از گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان و با حضور هیئتی تخصصی متشکل از کارشناسان باستان‌شناسی، انسان‌شناسی و مرمت آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این فصل از کاوش‌ها با تامین اعتبار از سوی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بخش‌های مختلف محوطه را مورد بررسی قرار داده است که تاکنون در پنج ترانشه واقع در جبهه شرقی، بقایای تدفینی با شاخصه‌های فرهنگی عصر آهن ۳ شناسایی و مطالعه شده است.

او عنوان کرد: همچنین در بخش‌های جنوبی و غربی محوطه، سه ترانشه ایجاد شده که بررسی‌های اولیه در آن‌ها به شناسایی بقایای ساختارهای معماری و شواهد استقراری مربوط به دوران تاریخی منجر شده است.

بهنیا با اشاره به پیشینه شناسایی این محوطه تاریخی یادآور شد: گورستان باستانی زاگرس در حاشیه غربی مسیر سنندج به حسن‌آباد، در جریان عملیات راه‌سازی سال ۱۳۸۷ به‌صورت اتفاقی شناسایی شد و در آذرماه همان سال، بخشی از این محوطه توسط باستان‌شناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان مورد کاوش قرار گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: ادامه کاوش‌ها و مطالعات تخصصی در این محوطه،اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه فرهنگی و تاریخی استان کردستان در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و به شناخت بهتر ابعاد تاریخی منطقه کمک می‌کند.

او اظهار کرد: نتایج نهایی این پژوهش، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت از آثار تاریخی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی محوطه زاگرس را فراهم می‌کند و گامی مهم در تداوم فعالیت‌های باستان‌شناسی استان به شمار می‌رود.

بهنیا گفت: این پروژه با همکاری گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، فرمانداری و شهرداری سنندج و تشکل‌های مردم‌نهاد این شهر در حال اجرا است.

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کد خبر 1405072802920
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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