۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای آبان‌ماه از فردا آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای آبان‌ماه از فردا آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان ماه (مسیرهای رفت تا ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه) از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه آغاز می‌شود.

به گزارش میراث آریا، پیش‌فروش بلیت در تمام محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود. 

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. 

لازم به ذکر است؛ از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. 

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802922
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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