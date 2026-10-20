به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اعضای تیم ارزیابی و بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ از بناهای تاریخی، فروشگاه‌ها و کارگاه‌های صنایع‌دستی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) بازدید کردند.

در بخش میراث‌فرهنگی، بازرس این حوزه از تعدادی از بناهای در حال مرمت و بناهای نیازمند مرمت و رفع خطر بازدید کرد. در این بازدید، وضعیت حفاظت از بناها، روند اجرای اقدامات مرمتی و نحوه اجرای طرح‌های حفاظتی بافت تاریخی استرآباد نیز بررسی شد.

بازرس حوزه صنایع‌دستی نیز با حضور در فروشگاه‌ها و کارگاه‌های مستقر در شهر تاریخی استرآباد، وضعیت و نحوه فعالیت این مراکز را ارزیابی کرد.

کارشناسان پایگاه ملی شهر تاریخی استرآباد، نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و کارشناس صنایع‌دستی، بازرسان وزارتخانه را در این برنامه همراهی کردند.

بازدید از شهر تاریخی استرآباد بخشی از برنامه بررسی‌های میدانی این تیم در گلستان است و در روزهای آینده نیز بازدید و ارزیابی واحدهای گردشگری، مراکز صنایع‌دستی و آثار و بناهای تاریخی استان ادامه خواهد داشت.

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