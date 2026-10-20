به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تیم ارزیابی و بازرسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با استقرار در اداره‌کل استان گلستان، بررسی عملکرد واحدها، نحوه اجرای قوانین و مقررات و فرایندهای اداری و تخصصی این اداره‌کل را آغاز کرد. این مأموریت نظارتی از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور تیم ارزیابی و بازرسی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان انجام می‌شود.

بازرسان در مدت حضور خود، با بررسی پرونده‌ها و مستندات، ارزیابی نحوه انجام وظایف و بازدیدهای میدانی، عملکرد بخش‌های مختلف اداره‌کل را بررسی می‌کنند. معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، همچنین حوزه سرمایه‌گذاری و امور مرتبط با این بخش‌ها در برنامه ارزیابی قرار دارند.

بخشی از این مأموریت به بررسی امور حقوقی اختصاص دارد که طی آن، وضعیت پرونده‌ها، نحوه پیگیری فرایندهای حقوقی و عملکرد واحد مربوط ارزیابی می‌شود.

عملکرد یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان نیز از دیگر محورهای این برنامه است و بازرسان، شیوه اجرای وظایف حفاظتی و اقدامات مرتبط با صیانت از آثار، بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی را بررسی می‌کنند.

در کنار ارزیابی فعالیت‌های اداری و تخصصی، بازدید از واحدها و مراکز مرتبط با حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز انجام می‌شود تا وضعیت اجرای امور در سطح میدانی مورد بررسی قرار گیرد.

این مأموریت با هدف تقویت پاسخگویی، ارتقای شفافیت و بهبود کیفیت عملکرد واحدهای استانی دنبال می‌شود. یافته‌های ارزیابی نیز می‌تواند به شناسایی نقاط قوت، تعیین زمینه‌های نیازمند بهبود و پیگیری اقدامات اصلاحی در چارچوب قوانین و مقررات کمک کند.

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