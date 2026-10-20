۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴

دومین جشنواره خرما در روستای فدشکویه فسا برگزار می‌شود

دومین جشنواره خرما در روستای فدشکویه فسا برگزار می‌شود

دومین جشنواره خرما با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی روستای فدشکویه شهرستان فسا، در روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم عبدالله‌زاده مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان فسا، امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، گفت: دومین جشنواره خرما با هدف معرفی توانمندی‌های بومی، حمایت از نخل‌داران و تولیدکنندگان محلی و توسعه گردشگری روستایی، در روستای فدشکویه از توابع شهرستان فسا برگزار می‌شود.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فسا افزود: این رویداد فرهنگی و گردشگری به همت انجمن حافظان میراث فرهنگی و با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان فسا، بخشداری شیبکوه، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فسا، جهاد کشاورزی شیبکوه و دهیاری روستای فدشکویه برگزار خواهد شد.

عبدالله‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این روستا اظهار کرد: فدشکویه با برخورداری از نخلستان‌های خرما، توانمندی‌های کشاورزی و آثار تاریخی همچون مسجد جامع و حمام تاریخی، از قابلیت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری و جذب گردشگران برخوردار است.

 او با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های بومی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق روستایی دارد، افزود: جشنواره خرما فرصتی برای شناساندن محصول خرمای منطقه، حمایت از تولیدات محلی، تقویت مشارکت مردم و ایجاد زمینه‌های تازه برای رونق اقتصادی و گردشگری روستا به شمار می‌رود.

برگزاری این جشنواره همچنین می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر میان تولیدکنندگان، فعالان حوزه گردشگری و علاقه‌مندان به محصولات بومی را فراهم کند و در معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی فدشکویه به بازدیدکنندگان نقش مؤثری داشته باشد.

دومین جشنواره خرما روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، در روستای فدشکویه شهرستان فسا، جنب اقامتگاه بوم‌گردی مسیحا برگزار می‌شود.

از عموم مردم، علاقه‌مندان به گردشگری روستایی، فعالان حوزه کشاورزی و گردشگری و دوستداران فرهنگ و میراث فرهنگی دعوت شده است با حضور در این رویداد، از تولیدات بومی و ظرفیت‌های ارزشمند این منطقه حمایت کنند.

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کد خبر 1405072802930
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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