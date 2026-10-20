به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم عبدالله‌زاده مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان فسا، امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، گفت: دومین جشنواره خرما با هدف معرفی توانمندی‌های بومی، حمایت از نخل‌داران و تولیدکنندگان محلی و توسعه گردشگری روستایی، در روستای فدشکویه از توابع شهرستان فسا برگزار می‌شود.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فسا افزود: این رویداد فرهنگی و گردشگری به همت انجمن حافظان میراث فرهنگی و با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان فسا، بخشداری شیبکوه، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فسا، جهاد کشاورزی شیبکوه و دهیاری روستای فدشکویه برگزار خواهد شد.

عبدالله‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این روستا اظهار کرد: فدشکویه با برخورداری از نخلستان‌های خرما، توانمندی‌های کشاورزی و آثار تاریخی همچون مسجد جامع و حمام تاریخی، از قابلیت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری و جذب گردشگران برخوردار است.

او با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های بومی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق روستایی دارد، افزود: جشنواره خرما فرصتی برای شناساندن محصول خرمای منطقه، حمایت از تولیدات محلی، تقویت مشارکت مردم و ایجاد زمینه‌های تازه برای رونق اقتصادی و گردشگری روستا به شمار می‌رود.

برگزاری این جشنواره همچنین می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر میان تولیدکنندگان، فعالان حوزه گردشگری و علاقه‌مندان به محصولات بومی را فراهم کند و در معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی فدشکویه به بازدیدکنندگان نقش مؤثری داشته باشد.

دومین جشنواره خرما روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، در روستای فدشکویه شهرستان فسا، جنب اقامتگاه بوم‌گردی مسیحا برگزار می‌شود.

از عموم مردم، علاقه‌مندان به گردشگری روستایی، فعالان حوزه کشاورزی و گردشگری و دوستداران فرهنگ و میراث فرهنگی دعوت شده است با حضور در این رویداد، از تولیدات بومی و ظرفیت‌های ارزشمند این منطقه حمایت کنند.

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