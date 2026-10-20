بازدید معاون گردشگری استان اصفهان از هتل بوتیک هنر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز دوشنبه ۲۷ مهرماه و با حضور جمعی از کارشناسان معاونت گردشگری استان اصفهان، در راستای سیاست‌های حمایتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای استاندارد واحدهای اقامتی، از «هتل بوتیک هنر اصفهان» بازدید کرد.

معاون گردشگری استان اصفهان در این بازدید ضمن بررسی بخش‌های مختلف این مجموعه اقامتی و فرهنگی، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی، رعایت استانداردها و همچنین طرح‌های توسعه‌ای این بوتیک هتل قرار گرفت.

آبیان با اشاره به موقعیت ویژه این مجموعه در بافت تاریخی اصفهان و تلفیق آن با عناصر هنری، بوتیک هتل‌ها را از ارکان کلیدی در جذب گردشگران با سلایق خاص و ارتقای کیفیت زنجیره ارزش گردشگری دانست.

معاون گردشگری اصفهان در نشست صمیمانه با مدیریت هتل بوتیک هنر، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در حوزه اقامت، گفت: توسعه گردشگری هوشمند، کیفی‌سازی خدمات و توجه به گردشگری تجربه‌گرا از اولویت‌های اصلی استان است. خوشبختانه واحدهای اقامتی بوتیک با هویت بخشی به فضاهای تاریخی و فرهنگی، نقش بسزایی در معرفی اصالت اصفهان به گردشگران ایفا می‌کنند.

او همچنین با اشاره به رویکردهای نوین اداره‌کل در تسهیل امور فعالان صنعت گردشگری و تقویت ارتباط میان نهادهای دولتی و تشکل‌های تخصصی، آمادگی این اداره‌کل را برای رفع موانع موجود و حمایت از ایده‌های خلاقانه در حوزه هتلداری اعلام کرد.

در پایان این بازدید، مدیریت هتل بوتیک هنر نیز گزارشی از عملکرد مجموعه، میزان رضایت‌مندی گردشگران و برنامه‌های آتی خود در راستای توسعه گردشگری هنری و فرهنگی ارائه داد و از نگاه حمایتی معاونت گردشگری استان قدردانی کرد.

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