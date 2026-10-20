به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، سریال «استخوان سوز» ساخته مجید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی صادق شمسایی از دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۸ شب پخش خود را در فیلم نت آغاز می‌کند. این سریال ۱۴ قسمت دارد.

تمام صحنه‌های این درام خانوادگی در تهران و حومه تصویربرداری شده‌اند.

در سریال «استخوان سوز»معصومه رحمانی، مجید اسماعیلی، یوسف بختیاری، منصور نصیری، یاسمن معاوی، مهدی مهاجری، شهروز دل افکار، بیتا معیریان، احمد داودی، سامان مهکویه، هژیرسام احمدی، نغمه قوانلو، نگار بابائی، شقایق فراهانی، مهدی زمین‌پرداز، محمود پاک نیت، سیاوش چراغی پور و فرهاد قائمیان ایفای نقش کرده اند. مرسانا عقیلی و امیرشاهان پرندیان بازیگران کودک سریال «استخوان‌سوز» هستند.

در خلاصه داستان سریال «استخوان سوز» آمده است: وای به حالِ زندانی که زندانبانش ازش کینه داره…

برخی از عوامل سریال «استخوان سوز» نویسنده و کارگردان: مجید اسماعیلی، تهیه‌کننده: صادق شمسایی، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، تدوین: افشین شهسواری، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، مهرداد ابوالقاسمی، طراح صحنه: مرتضی پورحیدری، طراح گریم: مرتضی کُهزادی، مدیر تولید :حسین‌ بشگرد ، مدیر برنامه ریزی : حسین ایرجی ،طراح لباس: زهره رفیعی، طراحی و ترکیب صدا: مهدی جمشیدیان، آهنگساز: نیما ارداقیان، دستیار اول کارگردان: محمد رنجبر، اصلاح رنگ و نور: محمد مرادی، جلوه های ویژه بصری: محراب مشهدبان، عکاس: محمدهادی حدادی نژاد هستند.

«استخوان سوز» علاوه بر درام اجتماعی و داستان‌های پرکشش خود، به موضوعات قضایی و حقوقی نیز پرداخته و مسائل مربوط به زندان و زندانیان را به عنوان یکی از ارکان اصلی داستان به نمایش گذاشته است. در این سریال، زندانیان نه تنها به عنوان بخشی از داستان، بلکه به عنوان نمادهایی از مشکلات اجتماعی و حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرند.

نکته قابل توجه درباره این سریال این است که در زمان فیلمبرداری، فرهاد قائمیان که در سریال «استخوان‌سوز» نقش بازپرس را ایفا می‌کند، در اقدامی انسان‌دوستانه، تصمیم به آزادسازی ۱۰ زندانی محکوم مالی گرفت. این اقدام به منظور کمک به زندانیان نیازمند و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌ها انجام شد.

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