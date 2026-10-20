به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد فتحی سه‌شنبه ۲۸ مهر، در بازدید از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فامنین، بر ضرورت اهتمام جدی مدیران در راستای تحقق شعار سال، توسعه اشتغال پایدار و حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

فرماندار فامنین با اشاره به اهمیت نقش این حوزه در پویایی اقتصاد شهرستان، وضعیت جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره‌های قانونی را مورد بررسی قرار داد و خواستار رفع موانع اداری پیش روی صنعتگران و تولید کنندگان شد.

او ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی را یادآور شد و بر تسهیل روند اعطای تسهیلات به فعالان مشاغل خانگی و هنرمندان این عرصه به منظور رونق اقتصاد محلی تاکید کرد.

فتحی حمایت همه جانبه خود را در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بیان کرد و بر برگزاری جشنواره‌های گردشگری و رویدادهای خاص شهرستان تاکید کرد.

او با اشاره به اینکه فامنین جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد، بر لزوم تعامل بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل جهت تسریع در جذب اعتبارات اشتغال‌زایی تاکید کرد.

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