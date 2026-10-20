۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد:

سامان‌دهی مخزن مرکزی میراث‌فرهنگی استان ایلام به پایان رسید

سامان‌دهی مخزن مرکزی میراث‌فرهنگی استان ایلام به پایان رسید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از اتمام عملیات سامان‌دهی مخزن مرکزی استان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: در راستای صیانت از آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی و ارتقای سطح حفاظت و ایمنی مخزن مرکزی استان، عملیات سامان‌دهی این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این عملیات شامل اجرای رنگ ضدحریق در بخش‌های مختلف مخزن، سامان‌دهی درهای فلزی، انجام عایق‌کاری، افزایش تعداد دوربین‌های مداربسته هوشمند و ارتقای سیستم اطفای حریق بوده است.

شریفی با تأکید بر اهمیت حفاظت اصولی از آثار تاریخی و فرهنگی استان تصریح کرد: ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی و ایمنی مخازن نگهداری آثار، نقش مهمی در صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی و پیشگیری از بروز حوادث و آسیب‌های احتمالی دارد.

او خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات ملی و پیگیری برنامه‌های حفاظتی، تلاش می‌کند زمینه نگهداری ایمن و اصولی از آثار و اشیای تاریخی استان را فراهم کند.

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کد خبر 1405072802936
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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