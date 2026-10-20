به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: در راستای صیانت از آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی و ارتقای سطح حفاظت و ایمنی مخزن مرکزی استان، عملیات سامان‌دهی این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این عملیات شامل اجرای رنگ ضدحریق در بخش‌های مختلف مخزن، سامان‌دهی درهای فلزی، انجام عایق‌کاری، افزایش تعداد دوربین‌های مداربسته هوشمند و ارتقای سیستم اطفای حریق بوده است.

شریفی با تأکید بر اهمیت حفاظت اصولی از آثار تاریخی و فرهنگی استان تصریح کرد: ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی و ایمنی مخازن نگهداری آثار، نقش مهمی در صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی و پیشگیری از بروز حوادث و آسیب‌های احتمالی دارد.

او خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات ملی و پیگیری برنامه‌های حفاظتی، تلاش می‌کند زمینه نگهداری ایمن و اصولی از آثار و اشیای تاریخی استان را فراهم کند.

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