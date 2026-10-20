به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد امیدفر، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، گفت: این شرایط جوی تا بعد از ظهر جمعه در این مناطق تداوم خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این شرایط جوی همچنین موجب غرش آذرخش، وزش باد شدید موقتی، جاری شدن روان آب و در مناطق مستعد بارش تگرگ می‌شود.

او با بیان اینکه در مناطق جنوبی استان وزش باد موجب بروز گرد و غبار می شود، افزود: احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، بروز خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

امیدفر، با اشاره به اینکه از امروز دمای هوای استان به تدریج و به صورت نسبی کاهش می یابد، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته خواجه با حداقل دمای هفت درجه سانتی گراد خنک ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۱ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: دمای هوای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۱۲ و در گرمترین زمان به ۲۷ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۹ صبح) این شهر ۱۵ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت چهار درجه کاهش یافته است.

آذربایجان‌شرقی منطقه ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می آید. آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک است ولی به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم های متفاوتی برخوردار است.

آذربایجان شرقی همواره زیر تاثیر بادهای سرد شمالی و سیبری و بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس همچنین بادهای محلی متاثر از کوهستان های سبلان در شرق، سهند در غرب و جنوب غربی، رشته کوه های قره داغ در شمال، رشته کوه های تخت سلیمان و اربط در جنوب، ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان قرار دارد.

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