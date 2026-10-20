بازدید تخصصی کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی از درختان شاهجوی قنات بلده

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به منظور بررسی دقیق وضعیت سلامت پوشش گیاهی و درختان مسیر شاهجو، سه نفر از اعضای برجسته هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی با تخصص‌های «گیاه‌پزشکی»، «باغبانی» و «منابع طبیعی و مراتع‌داری» روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در محل حاضر شدند.

این کارشناسان از ابتدای بخشاب سرتخت تا محدوده شهر فردوس به پیمایش میدانی پرداختند. در این بازدید، وضعیت سلامت درختان مورد ارزیابی قرار گرفت و نمونه‌برداری‌های لازم از آفات شایع و سایر عوامل موثر بر سلامت گیاهان جهت بررسی‌های دقیق آزمایشگاهی انجام شد.

پس از پایان عملیات میدانی، جلسه‌ای تخصصی در محل فرمانداری با حضور این متخصصین برگزار شد. در این نشست، نتایج اولیه بازدید و تبادل نظر کارشناسی در خصوص چالش‌های موجود صورت گرفت. طبق توافقات حاصل شده، این مرکز موظف است پس از دریافت نتایج آزمایشگاهی و جمع‌بندی نهایی، گزارش تفصیلی و تخصصی خود را ارائه دهد.

مهدی استیری فرماندار شهرستان، در خصوص اهمیت این رویکرد اظهار کرد: بر این باوریم که حفاظت از میراث طبیعی، نباید تنها بر پایه اقدامات گذرا باشد؛ بلکه باید بر مبنای دانش علمی و با استفاده از پروتکل‌های دقیق انجام شود. گزارش تفصیلی این کارشناسان، نقشه راه ما را برای ورود علمی، جامع و اصولی به حوزه حفاظت و نگهداری از درختان ارزشمند مسیر شاهجوی قنوات بلده مشخص خواهد کرد.

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