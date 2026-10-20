به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یداله بشکنی فرماندار شهرستان طرقبه‌شاندیز دوشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان گردشگری شهرستان در هتل ثامن طرقبه با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه اظهار کرد: فعالان گردشگری نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان دارند و حمایت از این بخش، زمینه‌ساز توسعه گردشگری خواهد بود.

بشکنی افزود: شهرستان طرقبه‌شاندیز با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری و ظرفیت‌های متنوع در حوزه پذیرایی و میزبانی از گردشگران، از مناطق مهم گردشگری استان خراسان رضوی به شمار می‌رود. فعالان تأسیسات گردشگری نیز با ارائه خدمات به گردشگران و زائران، نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه گردشگری شهرستان ایفا می‌کنند.

هم‌چنین حمید علیزاده دادستان شهرستان طرقبه‌شاندیز نیز بر اهمیت حمایت از فعالیت‌های قانونی در حوزه گردشگری و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای خدمات به گردشگران تأکید کرد.

در این برنامه، از فعالان تأسیسات گردشگری به پاس تلاش در ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری منطقه قدردانی شد.

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