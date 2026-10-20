به گزارش خبرنگار میراث آریا، معصومه شیری روز دوشنبه۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جشنواره ملی گردوی سهرورد امسال، فراتر از یک بازار محصولات کشاورزی، به یک کارناوال بزرگ فرهنگی و گردشگری تبدیل شده است. از دوشنبه، با ورود اولین گروه‌های گردشگران و ترافیک رو به رشد در مسیر ورود به شهر، جشن گردو در میان جنگل‌های سرسبز سهرورد رسماً آغاز شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده افزود: در این جشنواره، بازدیدکنندگان می‌توانند در میان غرفه‌های صنایع‌دستی از چاقوسازی و گلیم‌بافی گرفته تا طعم‌های بی‌نظیر نان و آش سنتی، تجربه‌ای متفاوت از فرهنگ بومی زنجان داشته باشند.

او تأکید کرد: این جشنواره با هدف حمایت از خانواده‌های محلی و رونق اقتصاد خانوار طراحی شده است. او افزود که علاوه بر محصولات کشاورزی، غرفه‌های صنایع‌دستی استان نیز حضور پررنگی دارند تا هنر دست هنرمندان بومی به چشم گردشگران بدرخشد.

شیری بیان کرد: همزمان با خرید گردوی باکیفیت و محصولات کشاورزی، تماشای اجرای موسیقی سنتی، نمایش‌های تئاتر و شرکت در بازی‌های بومی و ورزشی، از جذابیت‌های اصلی این جشنواره است که در تمام روزهای برگزاری برای عموم مردم فراهم شده است.

او گفت: سهرورد با پیشینه تاریخی و نزدیکی به زادگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی، منتظر میهمانانی است که می‌خواهند در کنار خرید محصولات تازه، از آرامش جنگل‌ها و شکوه سنت‌های محلی لذت ببرند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده افزود: ششمین جشنواره ملی گردوی سهرورد با استقبال گسترده مردم و گردشگران، از روز دوشنبه در دل جنگل‌های این شهر تاریخی آغاز به کار کرد. این رویداد که از ۲۷ مهر تا اول آبان ماه ادامه دارد، بستری برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی فراهم کرده تا با حذف واسطه‌ها، سودآوری برای تولیدکننده و صرفه اقتصادی برای مصرف‌کننده تضمین شود.

داود قهرمانی، با اشاره به ظرفیت‌های بالای این منطقه، اعلام کرد: با توجه به بارندگی‌های مطلوب، کیفیت گردوی امسال بسیار بالا است و پیش‌بینی می‌شود از ۵۲۰ هکتار باغ موجود، بین ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ تن محصول برداشت شود. همچنین انتظار می‌رود بهره‌برداران در این جشنواره تا سقف ۲۵۰ میلیارد تومان فروش داشته باشند.

شهردار سهرورد افزود: با اشاره به ساختار غرفه‌بندی جشنواره افزود: از ۶۰ غرفه برپا شده، ۲۵ غرفه به محصول گردوی سهرورد، ۱۰ غرفه به صنایع‌دستی استان و ۵ غرفه نیز به حمایت از سرپرستان خانوار و افراد بی‌بضاعت اختصاص یافته است.

انتهای پیام/