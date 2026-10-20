به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان قائنات، امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه، با اشاره به اهمیت قنات‌ها در هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه اظهار کرد: قاینات به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم قنات در خراسان جنوبی، میزبان کارشناس باستان‌شناسی، و مسئول ثبت آثار تاریخی استان بود که به همراه اعضای شورای اسلامی و دهیاران، از قنات‌های تاریخی روستاهای قومنجان و شیرمرغ بازدید کردند و شرایط فنی و کالبدی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: با توجه به ارزش تاریخی و ویژگی‌های سازه‌ای این دو قنات، مستندات مکتوب و میدانی آن‌ها برای بررسی امکان ثبت در فهرست آثار ملی کشور در حال گردآوری است و در صورت احراز شرایط لازم، مراحل تکمیل و پیگیری پرونده ثبت ملی انجام خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به ویژگی‌های فنی و مهندسی قنات‌های این شهرستان بیان کرد: برخی از این سازه‌های آبی از قابلیت‌های شاخصی برخوردارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ساختار مشابه قنات تاریخی شاهیک و بهره‌گیری از سامانه آب‌بند اشاره کرد.

عباس‌زاده توضیح داد: در این شیوه، در فصل زمستان و هنگام کاهش نیاز اراضی کشاورزی به آب، آب‌بندها بسته می‌شوند تا آب در پشت آن‌ها ذخیره شود. سپس در فصل بهار و هم‌زمان با افزایش نیاز زمین‌های زراعی، آب‌بندها باز شده و آب مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. این روش، بیانگر دانش بومی و تدبیر پیشینیان در مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب است.

قنات یکی از مهم‌ترین سازه‌های سنتی تأمین آب در مناطق خشک و کم‌آب به شمار می‌رود. این سامانه با استفاده از چاه مادر، تونلی با شیب ملایم و چاه‌های عمودی دسترسی و نگهداری، آب‌های زیرزمینی را با نیروی گرانش به سطح زمین منتقل می‌کند و امکان استفاده از آن را برای کشاورزی و سکونتگاه‌ها، بدون نیاز به پمپاژ مکانیکی، فراهم می‌سازد.

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