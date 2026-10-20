۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

کارشناسان میراث فرهنگی از قنات‌های تاریخی شهرستان قاینات بازدید کردند/ بررسی شرایط ثبت ملی قنات ها

کارشناسان میراث فرهنگی از قنات‌های تاریخی شهرستان قاینات بازدید کردند/ بررسی شرایط ثبت ملی قنات ها

کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی به همراه مسئول حوزه میراث‌فرهنگی اداره قاینات، از قنات‌های تاریخی روستاهای قومنجان و شیرمرغ بازدید کردند و وضعیت فنی و کالبدی این سازه‌های آبی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان قائنات، امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه، با اشاره به اهمیت قنات‌ها در هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه اظهار کرد: قاینات به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم قنات در خراسان جنوبی، میزبان کارشناس باستان‌شناسی، و مسئول ثبت آثار تاریخی استان بود که به همراه اعضای شورای اسلامی و دهیاران، از قنات‌های تاریخی روستاهای قومنجان و شیرمرغ بازدید کردند و شرایط فنی و کالبدی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: با توجه به ارزش تاریخی و ویژگی‌های سازه‌ای این دو قنات، مستندات مکتوب و میدانی آن‌ها برای بررسی امکان ثبت در فهرست آثار ملی کشور در حال گردآوری است و در صورت احراز شرایط لازم، مراحل تکمیل و پیگیری پرونده ثبت ملی انجام خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به ویژگی‌های فنی و مهندسی قنات‌های این شهرستان بیان کرد: برخی از این سازه‌های آبی از قابلیت‌های شاخصی برخوردارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ساختار مشابه قنات تاریخی شاهیک و بهره‌گیری از سامانه آب‌بند اشاره کرد.

عباس‌زاده توضیح داد: در این شیوه، در فصل زمستان و هنگام کاهش نیاز اراضی کشاورزی به آب، آب‌بندها بسته می‌شوند تا آب در پشت آن‌ها ذخیره شود. سپس در فصل بهار و هم‌زمان با افزایش نیاز زمین‌های زراعی، آب‌بندها باز شده و آب مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. این روش، بیانگر دانش بومی و تدبیر پیشینیان در مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب است.

قنات یکی از مهم‌ترین سازه‌های سنتی تأمین آب در مناطق خشک و کم‌آب به شمار می‌رود. این سامانه با استفاده از چاه مادر، تونلی با شیب ملایم و چاه‌های عمودی دسترسی و نگهداری، آب‌های زیرزمینی را با نیروی گرانش به سطح زمین منتقل می‌کند و امکان استفاده از آن را برای کشاورزی و سکونتگاه‌ها، بدون نیاز به پمپاژ مکانیکی، فراهم می‌سازد.

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کد خبر 1405072802944
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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