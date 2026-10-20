به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: استان ایلام به دلیل برخورداری از پیشینه غنی فرهنگی، هنرهای بومی و موقعیت جغرافیایی مناسب در همسایگی کشور عراق، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه بازارهای فروش صنایع‌دستی و گسترش همکاری‌های اقتصادی در این حوزه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: حضور مستمر صنعتگران ایلامی در بازارها و نمایشگاه‌های کشور عراق، زمینه مناسبی برای معرفی هنرهای اصیل استان، عرضه مستقیم محصولات و آشنایی بیشتر مشتریان خارجی با توانمندی‌های هنرمندان بومی فراهم کرده است.

شریفی با اشاره به اهمیت بازاریابی در رونق صنایع‌دستی تصریح کرد: حمایت از تولید به‌تنهایی کافی نیست و باید با شناسایی بازارهای هدف، معرفی مناسب محصولات و ایجاد فرصت‌های پایدار فروش، زمینه افزایش درآمد هنرمندان و توسعه فعالیت‌های تولیدی را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ادامه داد: توسعه تعاملات با بازار عراق، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی صنعتگران، می‌تواند به تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت نیز منجر شود؛ چراکه صنایع‌دستی زبان مشترک فرهنگ‌ها و جلوه‌ای از هویت تاریخی ملت‌هاست.

او خاطرنشان کرد: رویکرد این اداره‌کل، حرکت از تولید صرف به سمت توسعه بازار، تقویت فروش و افزایش سهم هنرمندان ایلامی از فرصت‌های اقتصادی منطقه است؛ مسیری که با مشارکت صنعتگران و برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند به رونق بیشتر صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار در استان منجر شود.

شریفی در پایان تأکید کرد: صنایع‌دستی زمانی به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان دست می‌یابد که هنر و خلاقیت هنرمندان در کنار فرصت‌های مناسب عرضه و فروش قرار گیرد و بتواند علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، منبع درآمدی پایدار برای فعالان این حوزه باشد.

انتهای پیام/