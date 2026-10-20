به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمصطفی فاطمی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در یازدهمین نشست شورای ثبت رویدادهای گردشگری کشور که با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، اعضای شورا و جمعی از کارشناسان در سالن خلیج فارس وزارتخانه در تهران برگزار شد، گفت: جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین پس از ۱۷ دوره برگزاری، توانسته جایگاه خود را تثبیت کند و به یکی از رویدادهای مؤثر در ایجاد سفر تبدیل شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ویژگی‌های دوره گذشته جشنواره افزود: حضور کشورهای مختلف و معرفی صنایع‌دستی، موسیقی و آیین‌های بومی آن‌ها در کنار ظرفیت‌های فرهنگی استان‌های کشور، از ویژگی‌های ارزشمند این رویداد بود.

او با تأکید بر ضرورت تعیین زمان مشخص برای برگزاری جشنواره بیان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌ها باید بدانند این رویداد هر سال در چه مقطعی برگزار می‌شود تا بتوانند برای طراحی تور و جذب گردشگر برنامه‌ریزی کنند. تغییر زمان برگزاری جشنواره موضوعی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

فاطمی همچنین درباره ظرفیت‌های جشنواره گردشگری ورزشی هما در رامیان گفت: فعالیت‌هایی مانند پاراگلایدر و پاراموتور جذابیت بالایی دارند و این جشنواره از قابلیت توسعه در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است.

او ادامه داد: ثبت این جشنواره در سطح منطقه‌ای می‌تواند به تقویت رویداد کمک کند و زمینه ارتقای آن به سطوح ملی و بین‌المللی را در ادامه مسیر فراهم سازد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با اشاره به جایگاه گلستان به‌عنوان خاستگاه اسب اصیل ترکمن افزود: جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن صوفیان نیز می‌تواند در برندسازی منطقه و معرفی ظرفیت‌های گردشگری آن نقش‌آفرین باشد و ارتقای آن به سطح منطقه‌ای، فرصتی برای توسعه این رویداد است.

در این نشست، با تأیید شورای ثبت رویدادهای گردشگری کشور، جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین در تقویم رویدادهای گردشگری کشور از سطح ملی به بین‌المللی ارتقا یافت. همچنین جشنواره گردشگری ورزشی هما در رامیان و جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن صوفیان به‌عنوان دو رویداد منطقه‌ای در این تقویم ثبت شدند.

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