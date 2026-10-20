به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی استان ایلام، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی و شناسنامه تاریخی این منطقه به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تخصیص اعتبارات و اجرای اقدامات تخصصی در حوزه مرمت و نگهداری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: مرمت و سامان‌دهی آثار تاریخی صرفاً به بازسازی کالبدی بناها محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم حفاظت اصولی، مستندسازی، جلوگیری از تخریب و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این ظرفیت‌هاست.

شریفی با اشاره به اهمیت صیانت از بناها و محوطه‌های تاریخی استان تصریح کرد: اجرای طرح‌های مرمتی باید بر اساس مطالعات کارشناسی، ضوابط فنی و اصول حفاظت از میراث فرهنگی انجام شود تا ضمن حفظ اصالت تاریخی آثار، از آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی و انسانی جلوگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ادامه داد: سامان‌دهی محوطه‌های تاریخی، بهبود وضعیت حفاظتی بناها، رسیدگی به زیرساخت‌های مورد نیاز و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان، می‌تواند نقش مهمی در افزایش جذابیت مقاصد گردشگری و رونق اقتصادی مناطق پیرامونی داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث تاریخی مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و مردم است و مشارکت عمومی در صیانت از این آثار، زمینه ماندگاری سرمایه‌های فرهنگی استان را فراهم می‌کند.

شریفی در پایان تأکید کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام، حفاظت اصولی از آثار تاریخی در کنار مرمت، سامان‌دهی و معرفی شایسته آن‌هاست؛ چراکه صیانت از میراث گذشتگان، علاوه بر پاسداشت هویت تاریخی استان، فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی به شمار می‌رود.

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