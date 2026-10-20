به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در یازدهمین نشست شورای ثبت رویدادهای گردشگری کشور که با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، اعضای شورا و جمعی از کارشناسان در سالن خلیج فارس وزارتخانه در تهران برگزار شد، گفت: جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام تاکنون ۱۷ دوره موفق را پشت سر گذاشته و برای برگزاری هجدهمین دوره آن در سال جاری برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

معاون گردشگری گلستان با قدردانی از توجه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به جشنواره اقوام و دیگر رویدادهای استان افزود: تنوع کم‌نظیر قومی، زبانی، آیینی و هنری و همزیستی تاریخی اقوام در گلستان، ظرفیت ویژه‌ای برای برگزاری رویدادی در تراز بین‌المللی فراهم کرده است.

او بیان کرد: رویکرد دوره جدید، ایجاد ارتباطی عمیق و ماندگار میان مخاطبان و میراث زنده از طریق مشارکت فعال، یادگیری تعاملی و خلق مشترک است تا بازدیدکنندگان بتوانند فرهنگ و آیین‌های اقوام را از نزدیک تجربه کنند.

قندهاری ادامه داد: در این الگو، پیوندهای فرهنگی و تاریخی در مسیر راه ابریشم و اشتراکات میان فرهنگ‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و هنرمندان و حاملان میراث، نقش محوری در معرفی فرهنگ خود خواهند داشت.

معاون گردشگری گلستان، برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان‌ها، دعوت از هنرمندان کشورهای حاشیه دریای خزر، حضور گروه‌های موسیقی و آیینی، برگزاری شب‌های فرهنگی استان‌ها و بازی‌های بومی و محلی را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دوره هجدهم عنوان کرد.

او افزود: تورهای گردشگری و رسانه‌ای، کارگاه‌های تخصصی و ایجاد گذرهای خوراک و گردشگری کودک و نوجوان نیز در برنامه‌ریزی این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

مشارکت ۱۰ کشور در جشنواره رایزنی شده است

رضا غیاثی‌زاده، مشاور مدیرکل و رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرگان نیز در این نشست با اشاره به حضور تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان در دوره گذشته گفت: برای دوره پیش‌رو با ۱۰ کشور در زمینه حضور در بخش‌های صنایع‌دستی و میراث ناملموس رایزنی شده و اعلام آمادگی صورت گرفته است. هماهنگی‌های نهایی نیز با همکاری بخش امور بین‌الملل پیگیری می‌شود.

او افزود: قزاقستان، ازبکستان و ترکیه حضور خود را اعلام کرده‌اند و رایزنی با دیگر کشورها ادامه دارد. تعیین زمان قطعی جشنواره و آماده‌شدن اقلام معرفی آن، برای تکمیل مکاتبات و هماهنگی حضور شرکت‌کنندگان خارجی ضروری است.

غیاثی‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تجاری میان فعالان صنایع‌دستی و هیئت‌های کشورهای همسایه بیان کرد: توسعه گردشگری خوراک، معرفی ریشه‌های مشترک فرهنگی و فراهم‌کردن زمینه تولید مشترک آثار هنری، از برنامه‌های مورد توجه در دوره جدید است.

او ادامه داد: «میز همسایگی» با هدف همکاری هنرمندان ایران و کشورهای همسایه و خلق مشترک آثار هنری پیش‌بینی شده است. بخش «ریشه‌های مشترک» نیز به معرفی اشتراکات فرهنگی، زبانی و آیینی اختصاص دارد.

دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام افزود: طراحی «گذرنامه هویت» برای مشارکت مخاطبان در بازدید از بخش‌های جشنواره، از دیگر برنامه‌های پیشنهادی است. این برنامه‌ها با شعار «از مرز تا پیوند؛ تجربه زنده میراث در مسیر ابریشم» دنبال می‌شود تا بازدیدکنندگان، میراث فرهنگی را از مسیر تجربه و مشارکت بشناسند.

در این نشست، با تأیید شورای ثبت رویدادهای گردشگری کشور، جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین در تقویم رویدادهای گردشگری کشور از سطح ملی به بین‌المللی ارتقا یافت. همچنین جشنواره گردشگری ورزشی هما در رامیان و جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن صوفیان به‌عنوان دو رویداد منطقه‌ای در این تقویم ثبت شدند.

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