به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف مجیدزاده، از نام‌آشناترین باستان‌شناسان ایران در حوزه مطالعات پیش از تاریخ، روز گذشته در شهر آنتیب فرانسه چشم از جهان فروبست. نام او با پژوهش‌های باستان‌شناختی در محوطه‌های مهمی همچون جیرفت، تپه ازبکی و هفت‌تپه پیوند خورده است.

مجیدزاده از جمله پژوهشگرانی بود که بخش مهمی از فعالیت علمی خود را به مطالعه جوامع پیش از تاریخ، تحولات فرهنگی و تمدنی فلات ایران و پیوندهای تاریخی این منطقه با تمدن‌های هم‌جوار اختصاص داد. کاوش‌ها و پژوهش‌های او در جیرفت، توجه محافل باستان‌شناسی را به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی جنوب استان کرمان جلب کرد و زمینه‌ساز طرح پرسش‌ها و مطالعات گسترده‌تری درباره پیشینه فرهنگی این منطقه شد.

یوسف مجیدزاده در سال ۱۳۱۵ در تبریز متولد شد و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران دنبال کرد. او در سال ۱۳۴۱ رتبه نخست فارغ‌التحصیلی این رشته را به دست آورد و در سال ۱۳۴۴ با استفاده از بورس تحصیلی راهی دانشگاه ایلینوی در شیکاگو شد. مجیدزاده در این دانشگاه در رشته باستان‌شناسی، با گرایش پیش از تاریخ و تمدن بین‌النهرین، به تحصیل پرداخت و مدرک دکتری خود را دریافت کرد.

مسیر علمی او در ادامه به پژوهش و کاوش در شماری از محوطه‌های مهم باستان‌شناختی ایران گره خورد. فعالیت‌های او در جیرفت، تپه ازبکی و هفت‌تپه، در چارچوب تلاش برای شناخت دقیق‌تر توالی فرهنگی، ساختارهای اجتماعی و تحولات تمدنی در سرزمین ایران قابل ارزیابی است.

اهمیت مطالعات جیرفت، افزون بر آثار و یافته‌های باستان‌شناختی، در ضرورت بازخوانی جایگاه جنوب‌شرق ایران در شبکه‌های ارتباطی و فرهنگی جهان باستان است. پژوهش‌های انجام‌شده در این منطقه، افق‌های تازه‌ای برای بررسی تاریخ استقرارهای انسانی، شکل‌گیری جوامع پیچیده و ارتباطات میان‌منطقه‌ای در هزاره‌های پیش از میلاد گشوده است.

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