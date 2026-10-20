به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود کرباسچی رئیس هیئت مدیره انجمن بومگردی های خراسان جنوبی در این دیدار با اشاره به ظرفیت بوم‌گردی‌های استان اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌های گسترده تأسیسات گردشگری خراسان جنوبی که بیشترین پراکندگی جغرافیایی را در سطح استان دارند، آمادگی برگزاری رویدادهای گردشگری با هدف جذب گردشگران را دارند.

رییس هیئت‌مدیره انجمن بوم‌گردی‌های خراسان جنوبی افزود: ا توجه به ابلاغ شرایط جدید برای تشکیلات انجمن بومگردی ها از آنجایی که خراسان جنوبی در انجمن کشوری دارای جایگاه و صاحب کرسی است خواهان حمایت برای حفظ این جایگاه در سطح کشور هستیم.

ناصر محمدپور، مدیر بوم‌گردی و مجتمع گردشگری بادامشک بیرجند و عضو انجمن نیز در این نشست، خواستار توجه به موضوع نرخ‌گذاری خدمات و بازنگری در تعرفه‌های مربوط شد.

مدیر بوم‌گردی و مجتمع گردشگری بادامشک بیرجند همچنین بر ضرورت بهره‌مندی بوم‌گردی‌ها از تسهیلات موجود تأکید کرد و خواستار حمایت ویژه از فعالان این حوزه شد.

سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی نیز در این نشست صمیمی، با اشاره به استقلال فعالیت انجمن‌های گردشگری اظهار کرد: انجمن بوم‌گردی‌های استان به دلیل تعدد واحدها و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها، یکی از مهم‌ترین انجمن‌های گردشگری خراسان جنوبی به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: هر واحد بوم‌گردی با توجه به ظرفیت‌های گردشگری، ویژگی‌های اقلیمی و داشته‌های فرهنگی منطقه خود می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ بومی در نقاط مختلف استان ایفا کند.

او با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه انجمن بوم‌گردی‌ها تصریح کرد: این انجمن باید به جایگاهی برسد که بتواند به‌عنوان مجموعه‌ای مستقل فعالیت کند و مسئولیت بخش قابل‌توجهی از اقدامات اجرایی و حقوقی مرتبط با ایجاد و نظارت بر این تأسیسات را بر عهده بگیرد.

برآبادی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار و اساسنامه انجمن با رویکرد حفظ استقلال، تفویض اختیارات و ارتقای جایگاه آن دنبال می‌شود و انتظار می‌رود این مجموعه با برخورداری از اختیارات لازم، بتواند در حوزه تخصصی خود عملکردی مؤثر و کارآمد داشته باشد.

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