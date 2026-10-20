به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: صنایع‌دستی ایلام، جلوه‌ای از هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین است که با تکیه بر هنر و خلاقیت هنرمندان بومی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و تقویت گردشگری استان به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: هنرهایی همچون گلیم نقش‌برجسته، گلیم‌بافی و دیگر رشته‌های بومی، علاوه بر برخورداری از اصالت فرهنگی، قابلیت بالایی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی دارند و می‌توانند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، به‌ویژه برای بانوان و جوامع محلی باشند.

شریفی با تأکید بر ضرورت پیوند میان تولید، بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: حمایت از هنرمندان زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار حفظ کیفیت و اصالت محصولات، زمینه عرضه مناسب، معرفی توانمندی‌ها و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای جدید نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: حضور صنعتگران ایلامی در نمایشگاه‌ها و بازارهای داخلی و خارجی، به‌ویژه در کشور عراق، فرصت مناسبی برای معرفی هنرهای بومی، توسعه مبادلات فرهنگی و اقتصادی و افزایش درآمد فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: نگاه ما به صنایع‌دستی، صرفاً حفظ یک هنر سنتی نیست؛ بلکه این حوزه را بخشی از اقتصاد فرهنگی استان می‌دانیم که با برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از هنرمندان و توسعه بازار فروش می‌تواند به یکی از محورهای مؤثر اشتغال و توسعه پایدار ایلام تبدیل شود.

انتهای پیام/