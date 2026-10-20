۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از وضعیت پروژه چهار منار تبریز

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از وضعیت پروژه چهار منار تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از وضعیت پروژه چهار منار تبریز بازدید کرد.

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کد خبر 1405072802953
مسعود سپهری نیا
دبیر محمد آوخ

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