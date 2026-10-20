https://www.chtn.ir/x4xh6۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۰ کد خبر 1405072802953 فیلم خبری بازدید مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از وضعیت پروژه چهار منار تبریز مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از وضعیت پروژه چهار منار تبریز بازدید کرد. دریافت 12 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072802953 مسعود سپهری نیا دبیر محمد آوخ برچسبها تبریز آذربایجان شرقی میراثفرهنگی چهارمنار پربینندهترینها برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود با محوریت معرفی شهر زیرزمینی جشنواره بلوط سرسختی سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی
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