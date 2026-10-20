۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵

معاون صنایع دستی استان گلستان:

هیئت مؤسس شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی گلستان معرفی شد

هیئت مؤسس شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی گلستان معرفی شد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان از تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان و معرفی اعضای هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خبر داد و گفت: اعضای معرفی‌شده، پیگیری اخذ موافقت اولیه و برگزاری مجمع عمومی را بر عهده خواهند داشت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان که در ادامه روند آغازشده در کارگروه استانی برگزار شد، گفت: یکپارچگی و انسجام فعالیت تشکل‌ها، از ضرورت‌های تقویت ساختار حرفه‌ای صنایع‌دستی استان است و باید با مشارکت مجموعه‌های فعال این حوزه دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان و دبیر کارگروه استانی شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی تأکید کرد: تشکیل این تشکل به معنای انحلال هیچ‌یک از انجمن‌ها و تعاونی‌های موجود نیست و هدف، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان ظرفیت‌های فعال حوزه صنایع‌دستی است.

او افزود: در حوزه فرش دست‌باف نیز فعالیت‌ها با هماهنگی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد.

این نشست با دعوت رسمی رئیس کارگروه استانی و حضور نمایندگان آموزش‌وپرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، پارک علم و فناوری، انجمن هنرمندان صنایع‌دستی، شرکت‌های تعاونی، پیشکسوتان و صاحب‌نظران صنایع‌دستی برگزار شد.

حاضران در این نشست، دیدگاه‌های خود را درباره ترکیب هیئت مؤسس با تأکید بر پوشش ۱۸ گروه رشته‌ای صنایع‌دستی، توجه به تنوع قومیتی و حضور بانوان هنرمند مطرح کردند.

حاجی‌ابراهیمی با تشریح طرح تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی و قرائت اساسنامه تشکل، بر ضرورت تسریع در طی مراحل تشکیل آن تأکید کرد و گفت: مقرر شد اعضای شورا، آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و اساسنامه تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی را مطالعه کنند.

پس از مشورت و تبادل‌نظر، مهدی فرخی، مقداد کریمی، امیرعلی حسینی بای، حسین کاظمیان، محمد کردی و مریم علیانی‌نژاد با اکثریت آرای حاضران به‌عنوان اعضای هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان گلستان معرفی شدند تا برای اخذ موافقت اولیه و برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.

هیئت مؤسس شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی گلستان معرفی شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802956
ابوالفضل آذری
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha