به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی استان که در ادامه روند آغازشده در کارگروه استانی برگزار شد، گفت: یکپارچگی و انسجام فعالیت تشکل‌ها، از ضرورت‌های تقویت ساختار حرفه‌ای صنایع‌دستی استان است و باید با مشارکت مجموعه‌های فعال این حوزه دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان و دبیر کارگروه استانی شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی تأکید کرد: تشکیل این تشکل به معنای انحلال هیچ‌یک از انجمن‌ها و تعاونی‌های موجود نیست و هدف، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان ظرفیت‌های فعال حوزه صنایع‌دستی است.

او افزود: در حوزه فرش دست‌باف نیز فعالیت‌ها با هماهنگی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد.

این نشست با دعوت رسمی رئیس کارگروه استانی و حضور نمایندگان آموزش‌وپرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، پارک علم و فناوری، انجمن هنرمندان صنایع‌دستی، شرکت‌های تعاونی، پیشکسوتان و صاحب‌نظران صنایع‌دستی برگزار شد.

حاضران در این نشست، دیدگاه‌های خود را درباره ترکیب هیئت مؤسس با تأکید بر پوشش ۱۸ گروه رشته‌ای صنایع‌دستی، توجه به تنوع قومیتی و حضور بانوان هنرمند مطرح کردند.

حاجی‌ابراهیمی با تشریح طرح تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی و قرائت اساسنامه تشکل، بر ضرورت تسریع در طی مراحل تشکیل آن تأکید کرد و گفت: مقرر شد اعضای شورا، آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و اساسنامه تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی را مطالعه کنند.

پس از مشورت و تبادل‌نظر، مهدی فرخی، مقداد کریمی، امیرعلی حسینی بای، حسین کاظمیان، محمد کردی و مریم علیانی‌نژاد با اکثریت آرای حاضران به‌عنوان اعضای هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان گلستان معرفی شدند تا برای اخذ موافقت اولیه و برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.

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