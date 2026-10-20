به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی امروز سه شنبه ۲۸ مهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان در آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: شهدا با ایثار جان خود، حقی بزرگ بر گردن همه ما دارند و پاسداشت یاد و نام آنان، مسئولیتی همگانی و مستمر است. آنان از سرمایه‌های هویتی و نمادهای عزت و ایستادگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و هر یک از ما وظیفه داریم با بهره‌گیری از توان و ظرفیت خود، در زنده نگه‌داشتن آرمان‌هایشان سهمی داشته باشیم.

او افزود: کنگره شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی این میراث معنوی، تقویت همبستگی جامعه و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است. اهمیت این رویداد ملی، مسئولیت ما را برای خلق آثاری عمیق، اثرگذار و ماندگار دوچندان می‌کند؛ آثاری که پیام کنگره را به زبان فرهنگ و هنر به جامعه منتقل کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به شکل‌گیری کمیته‌های برگزاری این کنگره بیان کرد: در برنامه‌ریزی‌های کمیته فرهنگی و هنری، تولید یک تابلوفرش دست‌باف نفیس با مشارکت هنرمندان صنایع‌دستی استان در دستور کار قرار گرفت تا هنر اصیل ایرانی، بستری برای پاسداشت شهدا و بیان وحدت و یکپارچگی ملت ایران باشد.

فعالی درباره مفهوم این اثر توضیح داد: طرح تابلوفرش با مشورت و تبادل‌نظر در کمیته فرهنگی و هنری کنگره انتخاب شد و محور اصلی آن، نمایش وحدت، یکدلی و یکپارچگی مردم ایران در زمینه‌ای از نقشه کشور عزیزمان است.

او ادامه داد: مردم گلستان با تنوع قومی، مذهبی و دینی، در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این همزیستی، جلوه‌ای ارزشمند از همدلی مردم ایران است. در این اثر تلاش شده است همین پیوند و همبستگی به زبان هنر بازتاب یابد و وحدت، نقطه کانونی روایت آن باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با تأکید بر ارزش کار هنرمندان مشارکت‌کننده گفت: پشت هر گره این تابلوفرش، مهارت، صبوری و دقت هنرمندانی قرار دارد که آموخته‌ها و ذوق خود را برای خلق اثری به یاد شهدا به کار گرفته‌اند. این همراهی، جلوه‌ای از پیوند هنر و مسئولیت اجتماعی و سهم هنرمندان در پاسداری از حافظه فرهنگی و معنوی جامعه است.

فعالی درباره ویژگی‌های فنی اثر افزود: طرح این تابلوفرش توسط هنرمندان اصفهانی به نقشه بافت تبدیل شده و بافت آن به دست هنرمندان استان گلستان در حال انجام است. رنگرزی مواد اولیه نیز به‌صورت طبیعی و با شیوه‌های سنتی صورت می‌گیرد تا اصالت هنر و شیوه تولید، در کنار پیام فرهنگی اثر مورد توجه باشد.

او بیان کرد: این تابلوفرش در ابعاد ۱۲۰ در ۱۴۰ سانتی‌متر و با حاشیه دوزی تولید می‌شود. همچنین برای آن شناسنامه‌ای جامع تهیه خواهد شد تا مشخصات اثر، هنرمندان مشارکت‌کننده، شیوه تولید و ویژگی‌های هنری آن به‌طور دقیق ثبت شود و تلاش پدیدآورندگان این یادگار هنری ماندگار بماند.

فعالی تأکید کرد: میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال مفاهیم ایثار، همدلی و تعلق به میهن دارند. حضور هنرمندان در این رویداد ملی، فرصتی است تا یاد شهدا در تار و پود هنر این سرزمین تداوم یابد و پیام وحدت کنگره، در قالب اثری ماندگار به نسل‌های آینده سپرده شود.

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