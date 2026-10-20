به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه تبیین جایگاه تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی با اشاره به ضرورت تقویت تشکل‌های حرفه‌ای در ساختار صنایع‌دستی بیان کرد: تشکل‌های تخصصی می‌توانند زمینه‌ای قانونی و منسجم برای طرح مطالبات فعالان این حوزه، شناسایی موانع پیش روی تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات فراهم کنند. تحقق این ظرفیت به مشارکت مؤثر فعالان صنایع‌دستی و همکاری مستمر میان تشکل‌ها و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.



در ادامه فرزاد رشیدی، مشاور معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی با تشریح کارکرد تشکل‌های حرفه‌ای در سامان‌دهی مطالبات صنفی و پیگیری مسائل فعالان صنایع‌دستی، احصای چالش‌ها و تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات این حوزه را ضروری دانست و بر هم‌افزایی و مشارکت فعالانه جامعه هدف تأکید کرد.



مشاور معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به سیاست وزارتخانه در کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور غیرحاکمیتی، بر ضرورت تقویت نقش تشکل‌های حرفه‌ای در کنار تمرکز دستگاه‌های دولتی بر سیاست‌گذاری و نظارت تأکید کرد. این رویکرد می‌تواند زمینه مشارکت سازمان‌یافته‌تر فعالان صنایع‌دستی در پیگیری مسائل و پیشبرد برنامه‌های این حوزه را فراهم کند.



در ادامه نشست، اعضای هیأت مؤسس به بیان مسائل و چالش‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی پرداختند و خواستار توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به حمایت مستمر از فعالان این عرصه شدند.



بر اساس تصمیم اتخاذشده در نشست تبیین جایگاه تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی در پیشبرد سیاست‌های کلان ابلاغی وزارتخانه، انتخابات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره تشکل تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات موزه آذربایجان برگزار خواهد شد. برگزاری این انتخابات، گام بعدی در شکل‌گیری ساختار اجرایی تشکل و فراهم شدن زمینه پیگیری منسجم‌تر مطالبات حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی استان خواهد بود.

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