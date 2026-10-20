به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در آستانه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با اشاره به نقش این تشکل‌ها در ارتقای کارآمدی برنامه‌های این حوزه بیان کرد: تصمیم‌سازی مؤثر در میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمانی از پشتوانه دقیق‌تری برخوردار می‌شود که تجربه و دانش فعالان هر بخش در کنار سیاست‌گذاری دستگاه اجرایی قرار گیرد. تشکل‌های حرفه‌ای این امکان را فراهم می‌کنند که مسائل میدانی، نیازهای تخصصی و پیشنهادهای جامعه هدف در قالبی منسجم مطرح و برای آن‌ها راهکارهای اجرایی دنبال شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در حوزه‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی، تشکل‌های تخصصی شکل گرفته‌اند و در فرایند طرح مسائل، تبادل دیدگاه‌ها و پیگیری موضوعات مرتبط با این بخش‌ها نقش مستمر دارند. تقویت این ظرفیت در حوزه صنایع‌دستی نیز می‌تواند ارتباط میان سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی و نیازهای روزمره هنرمندان و تولیدکنندگان را منسجم‌تر کند و زمینه مشارکت سازمان‌یافته‌تر جامعه حرفه‌ای را در تصمیم‌سازی‌ها فراهم آورد.



او با اشاره به گستره فعالیت صنایع‌دستی در آذربایجان‌شرقی افزود: اکنون ۸۵ رشته صنایع‌دستی در استان فعال است و ۲۰ هزار هنرمند دارای مجوز در این عرصه فعالیت می‌کنند. این گستردگی هم از تنوع مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی استان حکایت دارد و هم ضرورت پیگیری تخصصی مسائل مشترک و تفاوت‌های هر رشته را برجسته می‌کند. تشکل حرفه‌ای می‌تواند در شناسایی موانع تولید و عرضه، انتقال مطالبات هنرمندان و تدوین پیشنهادهای متناسب با شرایط رشته‌های مختلف نقش‌آفرین باشد.



حمزه‌زاده با اشاره به جایگاه استان در حوزه اصالت و کیفیت تولیدات صنایع‌دستی اظهار کرد: تاکنون ۳۳۵ هنرمند صنایع‌دستی استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و ۱۳ هنرمند نیز مهر اصالت بین‌المللی دریافت کرده‌اند.



او با اشاره به جایگاه شهرهای تخصصی صنایع‌دستی استان تصریح کرد: آذربایجان‌شرقی چهار شهر ملی صنایع‌دستی دارد. اسکو به‌عنوان شهر ملی چاپ باتیک، ممقان به‌عنوان شهر ملی ممقان‌دوزی، اهر به‌عنوان شهر ملی ورنی‌بافی و کوزه‌کنان به‌عنوان شهر ملی سفالگری سنتی شناخته می‌شوند. تبریز نیز عنوان شهر جهانی فرش دستباف را دارد. این عناوین حاصل برخورداری مناطق مختلف استان از مهارت‌ها و سنت‌های تولیدی متمایز است و حفظ و تقویت این جایگاه‌ها به برنامه‌ریزی مستمر، مشارکت هنرمندان و پیوند مؤثرتر ظرفیت‌های تولید با بازار نیاز دارد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: سه پرونده برای ثبت ملی شهرهای صنایع‌دستی در سردرود با محوریت تابلوفرش، میانه با محوریت گلیم‌بافی و بناب با محوریت چاقوسازی در دست آماده‌سازی و طی مراحل است. هر یک از این پرونده‌ها بر ظرفیت تخصصی و پیشینه تولید در آن شهر تکیه دارد.



او با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل معیشتی هنرمندان خاطرنشان کرد: تاکنون دو هزار و ۵۰۰ هنرمند صنایع‌دستی دارای مجوز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. استمرار پیگیری موضوعاتی مانند بیمه، حمایت از تولید، دسترسی به تسهیلات و رفع موانع فعالیت هنرمندان، نیازمند شناخت دقیق مسائل و ارائه مطالبات روشن و قابل پیگیری است. تشکل حرفه‌ای می‌تواند در کنار ارتباط مستقیم هنرمندان با اداره‌کل، به اولویت‌بندی این مسائل و پیگیری راهکارهای متناسب کمک کند.



حمزه‌زاده در پایان تأکید کرد: شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی را باید فرصتی برای تقویت مشارکت سازمان‌یافته هنرمندان در مسیر توسعه این حوزه دانست. هرچه ارتباط میان جامعه حرفه‌ای و دستگاه اجرایی منظم‌تر و مستمرتر باشد، امکان شناسایی دقیق‌تر نیازها، استفاده بهتر از ظرفیت‌های بومی و پیگیری مؤثرتر برنامه‌های حمایتی نیز افزایش می‌یابد. هدف، فراهم کردن زمینه‌ای است که در آن تجربه هنرمندان و تولیدکنندگان در کنار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قرار گیرد و ظرفیت گسترده صنایع‌دستی استان با انسجام بیشتری دنبال شود.

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