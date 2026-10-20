میراث پنهان فردیس در مسیر شناسایی و ثبت ملی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیرارسلان فیضی امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت تاریخی شهرستان فردیس ممکن است همچنان در میان بافت‌های قدیمی و محدوده‌های کمترمطالعه‌شده پنهان مانده باشد؛ از این‌رو، شناسایی آثار واجد ارزش تاریخی و تکمیل اطلاعات مربوط به آن‌ها، یکی از موضوعاتی است که به‌صورت مستمر در برنامه‌های اداره میراث فرهنگی دنبال می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردیس، افزود: در همین راستا، بررسی‌های میدانی دوره‌ای با مشارکت کارشناسان میراث فرهنگی و نیروهای یگان حفاظت انجام می‌شود و بافت‌های قدیمی مشکین‌دشت و روستاهای اطراف نیز از جمله محدوده‌هایی هستند که در این فرایند مورد توجه قرار دارند.

این مسئول با بیان اینکه شناسایی آثار تاریخی نیازمند بررسی مستمر و گردآوری اطلاعات دقیق است، گفت: در جریان این بازدیدها، تلاش می‌شود نشانه‌های احتمالی آثار و محوطه‌های تاریخی شناسایی و اطلاعات اولیه آن‌ها برای بررسی‌های کارشناسی ثبت شود تا در صورت احراز ارزش تاریخی، اقدامات بعدی برای مستندسازی و پیگیری وضعیت اثر انجام گیرد.

او با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در شناسایی میراث تاریخی شهرستان اظهار کرد: گزارش‌های مردمی و همکاری شوراهای محلی می‌تواند در شناسایی محدوده‌هایی که احتمال وجود آثار تاریخی در آن‌ها مطرح است، نقش مؤثری داشته باشد. ساکنان محلی به دلیل آشنایی با پیشینه محله‌ها و روستاهای خود، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال اطلاعات اولیه دارند و استفاده از این ظرفیت در کنار بررسی‌های تخصصی می‌تواند به شناخت بهتر میراث تاریخی منطقه کمک کند.

فیضی توضیح داد: اطلاعات دریافتی از مردم و شوراهای محلی، در صورت نیاز، با بررسی‌های کارشناسی تکمیل می‌شود تا درباره ماهیت و ارزش تاریخی آثار احتمالی، ارزیابی دقیق‌تری صورت گیرد. البته شناسایی اولیه به‌تنهایی برای تعیین وضعیت یک اثر کافی نیست و هر مورد باید بر اساس ضوابط و بررسی‌های تخصصی ارزیابی شود.

این مسئول ابراز کرد: در مواردی که بررسی‌های اولیه ضرورت مطالعات تکمیلی را نشان دهد، هماهنگی با پژوهشگاه میراث فرهنگی برای انجام مطالعات سطحی و کاوش‌های محدود نیز انجام می‌شود. هدف از این اقدامات، دستیابی به اطلاعات مستندتر درباره آثار احتمالی و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری کارشناسی درباره نحوه حفاظت و معرفی آن‌هاست.

او با اشاره به اهمیت ثبت و مستندسازی آثار تاریخی خاطرنشان کرد: رویکرد اداره میراث فرهنگی این است که هر اثر واجد ارزش تاریخی، پس از شناسایی و انجام بررسی‌های لازم، مستندنگاری شود و در صورت برخورداری از شرایط قانونی، برای ثبت در فهرست آثار ملی معرفی شود. این روند به یک طرح مقطعی محدود نیست و پیگیری آن در چارچوب برنامه‌های مستمر اداره ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردیس گفت: پس از شناسایی هر محوطه، بررسی وضعیت موجود و توجه به شرایط حفاظتی آن نیز اهمیت دارد. تکمیل اطلاعات آثار، مشخص شدن وضعیت محدوده‌های تاریخی و پیگیری مسائل مرتبط با حفاظت، از جمله موضوعاتی است که در صیانت از این سرمایه‌های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول تصریح کرد: انباشت نخاله در مجاورت محوطه‌های تاریخی و تعرض احتمالی به حریم آثار، از جمله مسائلی است که می‌تواند حفاظت از میراث فرهنگی را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و توجه به وضعیت محیط پیرامونی آثار، در کنار شناسایی و مستندسازی آن‌ها، اهمیت دارد.

فیضی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری میراث تاریخی فردیس اظهار کرد: شناسایی آثار کمترشناخته‌شده می‌تواند شناخت دقیق‌تری از پیشینه تاریخی شهرستان به دست دهد و زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی آن را فراهم کند. با این حال، معرفی آثار تاریخی باید بر پایه اطلاعات مستند و با در نظر گرفتن ضرورت حفاظت از آن‌ها انجام شود تا ارزش تاریخی این محوطه‌ها در فرایند معرفی و بهره‌برداری احتمالی آسیب نبیند.

او در پایان تأکید کرد: هدف نهایی از شناسایی آثار تاریخی، تنها افزایش شمار آثار معرفی‌شده نیست، بلکه باید اطلاعات مربوط به میراث فرهنگی شهرستان به‌صورت دقیق ثبت شود، وضعیت حفاظتی آثار مورد توجه قرار گیرد و زمینه لازم برای صیانت از آن‌ها فراهم شود. در این مسیر، تداوم بررسی‌های میدانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و پیگیری مراحل کارشناسی و ثبتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

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