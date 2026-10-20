کشف ۵۲ سکه مربوط به دوران پهلوی در البرز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مهدی داور، اظهار کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی و مقابله با قاچاق اشیای تاریخی، مستلزم همکاری و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعه‌های انتظامی است و در این میان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی فراجا، به‌ویژه در مناطق برخوردار از آثار و محوطه‌های تاریخی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: در همین راستا، تعامل و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول با هدف پیشگیری از جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی، شناسایی فعالیت‌های غیرمجاز و حفاظت از آثار تاریخی دنبال می‌شود و گزارش‌های مردمی نیز می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی تخلفات و پیگیری به‌موقع آن‌ها داشته باشد.

داور بیان کرد: در پی دریافت گزارشی مردمی مبنی بر خرید و فروش سکه‌های تاریخی در یک واحد تجاری، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضایی به نشانی اعلام‌شده مراجعه کردند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: در بازرسی اولیه از این واحد تجاری، سه سکه با ظاهر تاریخی کشف شد و پس از تشکیل پرونده و با اخذ دستور مجدد مقام قضایی، بررسی منزل متهم نیز در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول توضیح داد: در جریان بازرسی از منزل، ۵۲ سکه مربوط به دوران پهلوی و یک انگشتر کشف شد که اقلام به‌دست‌آمده در چارچوب پرونده تشکیل‌شده، برای بررسی‌های بعدی تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

داور با اشاره به ضرورت بررسی تخصصی اشیای مکشوفه اظهار کرد: اقلام کشف‌شده به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز انتقال یافت و برای انجام بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل مربوط به نگهداری در مخزن اشیای تاریخی، به امین اموال فرهنگی تحویل داده شد.

او با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های مسئول در حفاظت از میراث‌فرهنگی گفت: مقابله با خرید و فروش غیرمجاز اشیای تاریخی، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، به افزایش حساسیت عمومی نسبت به ارزش آثار تاریخی و مشارکت مسئولانه شهروندان نیاز دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: گزارش به‌موقع موارد مشکوک از سوی شهروندان و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، می‌تواند زمینه شناسایی تخلفات و صیانت مؤثرتر از میراث تاریخی و فرهنگی را فراهم کند.

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