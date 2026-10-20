۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳

معاون گردشگری استان گلستان خبر داد

صدور گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری برای سه اقامتگاه بوم‌گردی گلستان

صدور گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری برای سه اقامتگاه بوم‌گردی گلستان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، از صدور سه گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان پس از بررسی گزارش‌های ارزیابی در کمیسیون درجه‌بندی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، اظهار کرد: جلسه کمیسیون درجه‌بندی در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان و کارشناسان نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری استان، برگزار شد و چهار گزارش ارزیابی در آن مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی گزارش‌ها و جمع‌بندی نهایی اعضای کمیسیون، برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی «سرو نوش» در شهرستان علی‌آباد کتول، «بام مازاد» در شهرستان بندرگز و «قاجار» در شهرستان گرگان، گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری صادر شد.

معاون گردشگری گلستان درباره چهارمین پرونده مطرح‌شده در این جلسه بیان کرد: با توجه به وجود نواقص در اقامتگاه بوم‌گردی «نیسا» در شهرستان رامیان، مقرر شد بازدید مجدد از این واحد انجام شود و پرونده آن برای بررسی دوباره در جلسه بعدی کمیسیون مطرح شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802971
ابوالفضل آذری
دبیر مهدی ارجمند

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