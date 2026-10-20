به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، اظهار کرد: جلسه کمیسیون درجه‌بندی در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان و کارشناسان نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری استان، برگزار شد و چهار گزارش ارزیابی در آن مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی گزارش‌ها و جمع‌بندی نهایی اعضای کمیسیون، برای اقامتگاه‌های بوم‌گردی «سرو نوش» در شهرستان علی‌آباد کتول، «بام مازاد» در شهرستان بندرگز و «قاجار» در شهرستان گرگان، گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری صادر شد.

معاون گردشگری گلستان درباره چهارمین پرونده مطرح‌شده در این جلسه بیان کرد: با توجه به وجود نواقص در اقامتگاه بوم‌گردی «نیسا» در شهرستان رامیان، مقرر شد بازدید مجدد از این واحد انجام شود و پرونده آن برای بررسی دوباره در جلسه بعدی کمیسیون مطرح شود.

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