به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست تخصصی که امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه و باهدف هم‌افزایی میان بخش گردشگری و شبکه ریلی استان برگزار شد، چالش‌های پیش‌روی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی درزمینهٔ تخصیص سهمیه بلیت، سازوکارهای رزرواسیون، هماهنگی تورهای ریلی و خدمات‌دهی به مسافران و گردشگران ورودی به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون گردشگری استان اصفهان در این نشست با اشاره به نقش راهبردی شبکه حمل‌ونقل ریلی در توسعه پایدار گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی را بازوی اجرایی و خط مقدم ارتباط با گردشگران دانست و گفت: تسهیل دسترسی دفاتر به ظرفیت‌های ناوگان ریلی و رفع موانع موجود در حوزه توزیع و خدمات، می‌تواند انگیزه سفر به اصفهان را به‌ویژه در قالب سفرهای گروهی و تورهای موضوعی دوچندان کند.

داوود آبیان در ادامه با قدردانی ویژه از مدیریت و مجموعه خدوم راه‌آهن اصفهان، ادامه داد: صنعت ریلی همواره ستون استوار و قابل‌اعتماد حمل‌ونقل کشور بوده است؛ به‌ویژه تعهد و تلاش‌های شبانه‌روزی مدیریت و کارکنان راه‌آهن در استمرار خدمات‌رسانی شایسته به مسافران، حتی در سخت‌ترین شرایط و برهه‌های بحرانی نظیر دوران جنگ و تهدیدات امنیتی، نشان از ایثار، انضباط و حس مسئولیت‌پذیری بالای این مجموعه دارد که شایسته والاترین تقدیرهاست.

مدیرعامل راه‌آهن اصفهان نیز در این نشست با استقبال از تعامل مستمر با جامعه گردشگری استان، آمادگی کامل این اداره‌کل را برای بررسی دقیق مطالبات دفاتر خدمات مسافرتی، ساماندهی فرآیندها و ایجاد تسهیلات بیشتر برای آژانس‌های فعال اعلام کرد و توسعه گردشگری ریلی را از اولویت‌های مهم راه‌آهن برشمرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح سپاس از سوی معاونت گردشگری استان اصفهان، از زحمات و اهتمام ویژه مدیرعامل راه‌آهن استان اصفهان در پشتیبانی از حرکت روان قطارها و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به زائران و مسافران تجلیل شد.

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