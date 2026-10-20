شرکت توسعه گردشگری ایران موفق به کسب جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در آئین اختتامیه سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران، کامبیز قلی‌زاده سلطانی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره این شرکت توسعه گردشگری ایران، موفق به کسب سه لوح تقدیر و گواهی تعالی یک الماس هتل بین‌المللی لاله سرعین، گواهی گام دوم تعهد به تعالی هتل بین‌المللی کندوان، گواهی گام اول تعهد به تعالی مجموعه آبدرمانی سبلان در حوزه مدیریت و بهره‌وری صنعت گردشگری کشور شد. این جایزه توسط وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مهندس کامبیز قلی‌زاده سلطانی، اهدا شد.

سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران با حضور علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی، محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، جمعی از پیشکسوتان، مدیران و فعالان صنعت گردشگری کشور و با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعالی، ارتقای رویکردهای نوین مدیریتی، شناسایی و معرفی الگوها و تجارب موفق و ایجاد بستر مناسب برای تبادل دانش، تجربه و دستاوردهای میان فعالان و مجموعه‌های پیشرو صنعت گردشگری کشور، به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد و طی آن از مجموعه‌های برتر صنعت گردشگری کشور تجلیل شد.

کسب این عنوان، بیانگر توجه ویژه شرکت توسعه گردشگری ایران به استقرار رویکردهای تعالی سازمانی، ارتقای بهره‌وری، بهبود مستمر فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی و حرکت در مسیر توسعه پایدار خدمات گردشگری و هتلداری است.

این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت گروه هتل‌های بین‌المللی لاله و مجموعه‌های تحت مدیریت خود، تلاش دارد با ارتقای استانداردهای مدیریتی و خدماتی، نقش مؤثرتری در توسعه صنعت گردشگری کشور و افزایش کیفیت تجربه گردشگران ایفا کند.

این رویداد ملی به همت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگ و با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

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