۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸

جشنواره انگور ارومیه در تقویم رویدادهای گردشگری ایران ثبت شد

جشنواره انگور ارومیه در تقویم رویدادهای گردشگری ایران ثبت شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از ثبت «جشنواره انگور ارومیه» در تقویم رویدادهای گردشگری ایران خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری از ثبت «جشنواره انگور ارومیه» در تقویم رویدادهای گردشگری ایران خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه، در فهرست رویدادهای گردشگری کشور قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری سالانه این جشنواره در شهرستان ارومیه افزود: جشنواره انگور هر ساله در اواخر شهریور و اوایل مهرماه برگزار می‌شود و ثبت آن در تقویم رویدادهای گردشگری، گامی برای شناساندن ظرفیت‌های گردشگری استان و جذب گردشگران بیشتر است.

او با بیان اینکه ثبت این رویداد در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به تقویم رویدادهای گردشگری کشور و با همکاری شهرداری ارومیه انجام شده است، اظهار کرد: امیدواریم برگزاری جشنواره انگور ارومیه زمینه رونق گردشگری، معرفی میراث‌فرهنگی و تقویت صنایع‌دستی استان را فراهم کند.

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کد خبر 1405072802977
سمیرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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