رونمایی از پوستر رویداد ۲۰۰ جشنواره زعفران تا زندگی شهرستان تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محتبی شجاعی امروز سه. شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ۲۰۰ رویدادی فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و اقتصادی است که با محوریت فصل زعفران و با هدف ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های مختلف تربت‌حیدریه طراحی شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه ضمن تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در تولید زعفران، بر ضرورت بهره‌گیری از جشنواره به‌عنوان فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های

منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تقویت گردشگری و ایجاد زمینه برای توسعه بازارهای فروش این محصول تأکید کرد.

شجاعی افزود: این جشنواره با رویکردی فراتر از معرفی یک محصول کشاورزی، فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگ و هنر، گردشگری و اقتصاد شهرستان و معرفی شایسته زعفران تربت‌حیدریه در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه ادامه داد: این رویداد تلاش می‌کند از توجهی که فصل زعفران ایجاد می‌کند، به‌عنوان فرصتی برای معرفی مجموعه گسترده‌تری از داشته‌ها و توانمندی‌های تربت‌حیدریه استفاده کند. ایشان بر ضرورت هم‌افزایی

دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، هنرمندان و سایر مجموعه‌های مرتبط برای برگزاری منسجم و اثربخش این رویداد نیز تأکید کرد.

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