هوتن شکیبا بازیگر اجرای موزیکال «آرزوهای کوچک» شد/ بسپرینش به ما مردم! + ویدیو

به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، اجرای نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری از شب گذشته دوشنبه ۲۷ مهرماه در تالار وحدت آغاز شد. در پایان این اجرا، هوتن شکیبا به نمایش پیوست و نقش کوتاهی را ایفا کرد.



بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هر شب یکی از بازیگران مطرح سینما و تئاتر با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست همراه نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» خواهد شد.



در این اثر نمایشی، غزل شاکری نقش «خانوم»، سیامک صفری نقش «بابا»، رایان سرلک نقش «خوشگله» و سایه پارسایی نقش «مامان» را ایفا می‌کنند.



بازیگران کودک و نوجوان:

آراد جعفری، اشکان اردستانی، آناهیتا هاشم‌زاده، احمدرضا هاشمی، مانی امامی، آرشام جهان‌پناه، تصنیف حسینی، لیانا عزیزیان، ارغوان عزیزی، یزدان رحمتی و رادمهر رزم‌جو.



سایر بازیگران:

میلاد محمدزاده، مارال قادری، محمدامین پازکی، حمیدرضا محمدی، حمیدرضا غلامحسینی، دانیال ضیابخش، کامران موسی‌آبادی، علی اژدریان و امیرحسین شعبانی که ضمن ایفای نقش، اعضای گروه حرکت «آرزوهای کوچک» هستند.



«موزیکال آرزوهای کوچک» با روایتی از زندگی کودکان بی خانمان و امید آن ها به فردا، میزبان علاقه‌مندان تئاتر است. در توضیح این نمایش آمده است: «قصه کودکانِ بی سر پناهی است که آرزوهای کوچکشان را به تصویر می‌کشند.»



تماشای نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» برای کودکان (کمتر از ۱۰ سال) توصیه نمی‌شود.





عوامل این اثر عبارتند از:

آهنگساز: پوریا خادم، ترانه وملودی: کامران رسول‌زاده، طراح حرکت: سروش کریمی‌نژاد، طراح لباس: منصوره یزدان‌جو، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح نور: علی کوزه‌گر، طراح چهره‌پردازی: سارا اسکندری، طراح جلوه‌های بصری: مهدی مقدم‌، طراح گرافیک و عکس: محمدصادق زرجویان, مدیر فنی: علیرضا کبریایی، مدیر ویدئو ‌مپینگ: خشایار نشوی، سرپرست گروه کارگردانی: مونا صوفی، گروه کارگردانی: علی خاکی، امیر جمشیدی و سارا پارسایی، میکس و مسترینگ موسیقی: کاوه عابدین و مرجان معصومی، ضبط موسیقی: استودیو صبا، سرپرست اجرایی موسیقی و صدا: سایه پارسایی، دستیار آهنگسازی و طراحی صدا: همایون میوانی، صداگذار: پارسا اسعدی، تکنوازان: پوریا خادم، سارا پارسایی و مهدی منادی، سرپرستی گروه کر: گلناز نوروزی، سرپرستی آنسامبل زهی: مهدی منادی، ضبط آنسامبل زهی: ارکستر استودیویی برفشان، دستیاران طراح صحنه: آیدا چرخیان، غزل قدیمی‌پور و یکتا محمودزاده، دستیاران طراح حرکت: میلاد محمدزاده، مارال قادری و محمدامین پازکی، مدیر صحنه: امین رجبی، هماهنگی اجرا: فرحان فرحناک، رضا یگانه خونساری و سمیه پارسایی، دستیار اول لباس: الهام محمدی رودپشتی، دستیاران لباس: پریا الماسی، سمانه صمدی و ناهید مواجی دربان، سرپرست خیاطان: زینب رنجبر، گروه خیاطان: داریوش آهنگری، علیرضا خدارحمی، ستاره مداح و اعظم افخمی، دستیاران نور: رضا رضایی، فاطمه پورجعفر دوست، محمدحسین کوزه‌گر، حسین طباطبایی، نازنین یارویسی، علیرضا کوزه‌گر، علیرضا زمانی، اکرم کیهانی‌فر، زهرا کوزه‌گر، رامین قربانی و ناتاشا خمسوی، اپراتور نور: نرگس سهرابی، مهندسی سازه: محمدرضا پناهی، مستند و تیزر پشت صحنه: ارشیا ثقفی، موشن‌گرافیک: مصطفی سلیمانی و امیرحسین ستوده‌نسب، عکاس پشت صحنه: زهرا حسینی، فالو در گروه اجرایی: زینب سعیدی‌کوشا، گروه صحنه و ساخت دکور: رسول نبیئی، محمد مقدسی، محمود مقدسی، سهراب حیدری، مهدی مقدسی، فیروز پیرمحمدی، محسن سلیم‌پور و علیرضا قدرتی، همیاری تدارکات: جبار کمالی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، مدیر روابط عمومی: علی کیهانی، مدیر اجرایی: متین شموسیان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری حریر هنر شرقی و مشاور عالی پروژه: سید محمود شبیری.





علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های این نمایش را از طریق سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com تهیه کنند.



نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» با حمایت دیجی کالا مهر روی صحنه می‌رود و تمامی درآمدهای آن صرف امور نیکوکاری مربوط به کودکان بی‌سرپرست می‌شود.

انتهای پیام/