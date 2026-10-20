۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰

 درخشش نان‌های محلی خوزستان در جشنواره ملی نان کرمان

 درخشش نان‌های محلی خوزستان در جشنواره ملی نان کرمان

غرفه خوزستان با معرفی نان‌ها و خوراک‌های بومی اقوام استان، در جمع برگزیدگان نخست چهارمین جشنواره ملی نان کرمان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا،  معاون گردشگری خوزستان امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ از برگزیده شدن غرفه خوزستان در چهارمین جشنواره ملی نان کرمان خبر داد و گفت: خوزستان برای چهارمین سال متوالی در این رویداد ملی حضور یافته و امسال نیز با معرفی بخشی از تنوع فرهنگی و خوراکی اقوام استان موفق به قرار گرفتن در جمع برگزیدگان نخست جشنواره شده است.

تبار قریب اظهار کرد: غرفه خوزستان امسال با ارایه نان چزنک لری، نان تیری بختیاری، نان شُل‌شُلو بهبهان، کلوچه، نان تنوری و نان دوگ عربی در این جشنواره شرکت کرد و توانست جایگاه شایسته‌ای در میان غرفه‌های برگزیده به دست آورد.

اوبا اشاره به حضور ۱۵ نفر در گروه اعزامی استان افزود: با توجه به تنوع اقوام، خوراک‌های محلی و محصولات کشاورزی خوزستان، تلاش می‌کنیم در رویدادهای ملی پیش‌رو دیگر انواع نان‌ها و شیرینی‌های بومی استان را نیز معرفی کنیم.

قریب خاطرنشان کرد: معرفی خوراک‌های محلی و نان‌های سنتی علاوه بر پاسداشت میراث‌فرهنگی و آداب غذایی اقوام می‌تواند زمینه جذب گردشگران و رونق اقتصادی این محصولات را فراهم کند.

معاون گردشگری خوزستان تصریح کرد: در همین مورد تلاش می‌کنیم با معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوزستان زمینه عرضه این نان‌ها به‌عنوان بخشی از سوغات سفر به استان را تقویت کنیم.

به گفته قریب: در این جشنواره، حسن ناصر، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شوش و کرخه، به‌عنوان نماینده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان حضور داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802980
جلیل جعفری
دبیر مهدی ارجمند

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