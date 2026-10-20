به گزارش خبرنگار میراث آریا، معاون گردشگری خوزستان امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵ از برگزیده شدن غرفه خوزستان در چهارمین جشنواره ملی نان کرمان خبر داد و گفت: خوزستان برای چهارمین سال متوالی در این رویداد ملی حضور یافته و امسال نیز با معرفی بخشی از تنوع فرهنگی و خوراکی اقوام استان موفق به قرار گرفتن در جمع برگزیدگان نخست جشنواره شده است.

تبار قریب اظهار کرد: غرفه خوزستان امسال با ارایه نان چزنک لری، نان تیری بختیاری، نان شُل‌شُلو بهبهان، کلوچه، نان تنوری و نان دوگ عربی در این جشنواره شرکت کرد و توانست جایگاه شایسته‌ای در میان غرفه‌های برگزیده به دست آورد.

اوبا اشاره به حضور ۱۵ نفر در گروه اعزامی استان افزود: با توجه به تنوع اقوام، خوراک‌های محلی و محصولات کشاورزی خوزستان، تلاش می‌کنیم در رویدادهای ملی پیش‌رو دیگر انواع نان‌ها و شیرینی‌های بومی استان را نیز معرفی کنیم.

قریب خاطرنشان کرد: معرفی خوراک‌های محلی و نان‌های سنتی علاوه بر پاسداشت میراث‌فرهنگی و آداب غذایی اقوام می‌تواند زمینه جذب گردشگران و رونق اقتصادی این محصولات را فراهم کند.

معاون گردشگری خوزستان تصریح کرد: در همین مورد تلاش می‌کنیم با معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوزستان زمینه عرضه این نان‌ها به‌عنوان بخشی از سوغات سفر به استان را تقویت کنیم.

به گفته قریب: در این جشنواره، حسن ناصر، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شوش و کرخه، به‌عنوان نماینده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان حضور داشت.

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