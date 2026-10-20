به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با ابراز تأسف از درگذشت یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته ایرانی، اظهار کرد: درگذشت این پژوهشگر پیشکسوت، ضایعه‌ای برای جامعه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی کشور است، دانشمندی که بخش مهمی از فعالیت‌های علمی خود را به شناخت و معرفی پیشینه تمدنی ایران و کاوش در محوطه‌های باستانی اختصاص داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: نام دکتر مجیدزاده با پژوهش‌های باستان‌شناختی جنوب کرمان و کاوش‌های محوطه کنارصندل جیرفت پیوندی ماندگار دارد، پژوهش‌هایی که در شناخت ابعاد تازه‌ای از تمدن کهن این منطقه و جلب توجه جامعه علمی به ظرفیت‌های تاریخی جنوب شرق ایران نقش موثری ایفا کرد.

او در ادامه بیان کرد: یافته‌های باستان‌شناختی جیرفت، بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و فرهنگی ایران را نمایان کرده‌اند و تلاش‌های پژوهشگرانی همچون دکتر مجیدزاده در شناسایی، مستندسازی و معرفی این میراث، اهمیت صیانت از محوطه‌های تاریخی و تداوم پژوهش‌های علمی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

محسن‌نژاد با تاکید بر ضرورت پاسداشت میراث علمی و پژوهشی پیشکسوتان باستان‌شناسی کشور بیان کرد: حفظ و معرفی آثار و محوطه‌های تاریخی، افزون بر صیانت از هویت ملی، زمینه‌ساز توسعه مطالعات تاریخی، تقویت گردشگری فرهنگی و انتقال شناخت دقیق‌تری از گذشته این سرزمین به نسل‌های آینده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان در پایان، درگذشت این باستان‌شناس نامدار را به خانواده آن مرحوم، جامعه باستان‌شناسی، پژوهشگران میراث فرهنگی و علاقه‌مندان تاریخ و تمدن ایران تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

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