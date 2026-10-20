به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ نخستین کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی با هدف ساماندهی فعالیت‌های این حوزه، تقویت تشکل‌های تخصصی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در عمارت دهدشتی بوشهر برگزار شد.

این نشست با حضور نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، خلیل رازه، معاون صنایع‌دستی استان، و نمایندگان حوزه اجتماعی استانداری، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و نماینده تشکل‌های صنایع‌دستی برگزار شد.

از مهم‌ترین خروجی‌های این کارگروه، تشکیل هیئت مؤسس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی بود که با هدف ایجاد انسجام بیشتر میان فعالان این حوزه، تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و توسعه صنایع‌دستی استان دنبال می‌شود.

برگزاری این کارگروه، گامی در جهت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط و فعالان صنایع‌دستی استان بوشهر به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ساختارهای تشکلی، ساماندهی فعالیت‌ها و بهره‌گیری هدفمندتر از ظرفیت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان باشد.

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