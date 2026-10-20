به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، در حاشیه نخستین روز نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول و غیرمنقول استان، اظهار کرد: در این نشست، پرونده ۱۰۳ اثر تاریخی استان در حوزه‌های میراث منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس باحضور کارشناسان و متخصصان ملی بررسی و کارشناسی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به اهمیت میزبانی استان از این رویداد تخصصی افزود: اگرچه خوزستان پیش‌تر نیز میزبان جلسات شورای ملی ثبت بوده است، اما این نخستین‌بار است که نشستی از این شورا منحصراً با محوریت بررسی آثار خوزستان و به میزبانی خود استان برگزار می‌شود؛ رویدادی که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی منطقه و تسریع در روند بررسی پرونده‌های ثبتی به شمار می‌رود.

او بیان این‌که پرونده‌های آثار پیش از برگزاری نشست به شورا ارسال شده بودند، ادامه داد: آماده‌سازی و تکمیل این پرونده‌ها با تلاش کارشناسان و همکاران بخش‌های مختلف میراث‌فرهنگی استان انجام شده و در این نشست، ابعاد تخصصی هر پرونده باحضور اعضای شورای ملی در حال ارزیابی هستند.

جوروند با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها در روز نخست نشست بیان کرد: در بخش صبح این نشست، ۱۵ اثر منقول تاریخی استان بررسی شدند که همه آثار معرفی‌شده در این بخش به تأیید کارشناسان و اعضای شورا رسیدند.

او اضافه کرد: در ادامه این نشست دوروزه، پرونده محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی و همچنین دفاع‌مقدس نیز در دستورکار قرار دارد تا آثار غیرمنقول استان از منظر کارشناسی و ضوابط ثبت ملی ارزیابی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر اهمیت ثبت آثار تاریخی در صیانت از میراث ارزشمند استان خاطرنشان کرد: بررسی تخصصی پرونده‌ها در شورای ملی ثبت، گامی مهم در راستای شناسایی، مستندسازی، حفاظت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان است.

نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس خوزستان با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور؛ امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی؛ جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران؛ معصومه مصلی، سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی؛ بابک افشار، رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری؛ حمیدرضا دوست‌محمدی، رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی؛ محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و سایر اعضای شورای ملی، در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در اهواز در حال برگزاری است.

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