۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۵

بررسی ۱۰۳ اثر تاریخی خوزستان در نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی

بررسی ۱۰۳ اثر تاریخی خوزستان در نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از بررسی پرونده ۱۰۳ اثر تاریخی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس استان در نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی خبر داد و گفت: این نشست ملی برای نخستین‌بار با محوریت اختصاصی بررسی آثار خوزستان و به میزبانی این استان در حال برگزاری است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، در حاشیه نخستین روز نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول و غیرمنقول استان، اظهار کرد: در این نشست، پرونده ۱۰۳ اثر تاریخی استان در حوزه‌های میراث منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس باحضور کارشناسان و متخصصان ملی بررسی و کارشناسی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به اهمیت میزبانی استان از این رویداد تخصصی افزود: اگرچه خوزستان پیش‌تر نیز میزبان جلسات شورای ملی ثبت بوده است، اما این نخستین‌بار است که نشستی از این شورا منحصراً با محوریت بررسی آثار خوزستان و به میزبانی خود استان برگزار می‌شود؛ رویدادی که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی منطقه و تسریع در روند بررسی پرونده‌های ثبتی به شمار می‌رود.

او بیان این‌که پرونده‌های آثار پیش از برگزاری نشست به شورا ارسال شده بودند، ادامه داد: آماده‌سازی و تکمیل این پرونده‌ها با تلاش کارشناسان و همکاران بخش‌های مختلف میراث‌فرهنگی استان انجام شده و در این نشست، ابعاد تخصصی هر پرونده باحضور اعضای شورای ملی در حال ارزیابی هستند.

جوروند با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها در روز نخست نشست بیان کرد: در بخش صبح این نشست، ۱۵ اثر منقول تاریخی استان بررسی شدند که همه آثار معرفی‌شده در این بخش به تأیید کارشناسان و اعضای شورا رسیدند.

او اضافه کرد: در ادامه این نشست دوروزه، پرونده محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی و همچنین دفاع‌مقدس نیز در دستورکار قرار دارد تا آثار غیرمنقول استان از منظر کارشناسی و ضوابط ثبت ملی ارزیابی شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر اهمیت ثبت آثار تاریخی در صیانت از میراث ارزشمند استان خاطرنشان کرد: بررسی تخصصی پرونده‌ها در شورای ملی ثبت، گامی مهم در راستای شناسایی، مستندسازی، حفاظت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوزستان است.

نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس خوزستان با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور؛ امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی؛ جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران؛ معصومه مصلی، سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی؛ بابک افشار، رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری؛ حمیدرضا دوست‌محمدی، رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی؛ محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و سایر اعضای شورای ملی، در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در اهواز در حال برگزاری است.

بررسی ۱۰۳ اثر تاریخی خوزستان در نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی

بررسی ۱۰۳ اثر تاریخی خوزستان در نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی

بررسی ۱۰۳ اثر تاریخی خوزستان در نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی

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کد خبر 1405072802983
سیدجواد خراسانی
دبیر مهدی ارجمند

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