۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی بوشهر خبر داد

حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در بوشهر

حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در بوشهر

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر بر حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی عصر روز گذشته دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ به همراه وحید جمالی معاون گردشگری استان در جریان بازدید از پروژه‌های شاخص گردشگری شهرستان گناوه از نزدیک در جریان وضعیت ظرفیت‌های موجود و نیازهای توسعه‌ی این پروژه‌ها قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ظرفیت ویژه گردشگری این شهرستان افزود: شهرستان گناوه با توجه به اینکه یکی از شهرستان‌های گردشگرپذیر استان به لحاظ ظرفیت و بازار تجاری بوده و تاثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشت برای رفع موانع سرمایه‌گذاری زمینه تسهیل را برای سرمایه‌گذاران در این شهرستان باید فراهم شود.

او در پایان تاکید کرد: یکی از سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران بومی شهرستان‌های استان برای توسعه گردشگری است.

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کد خبر 1405072802984
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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