به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، پوستر بین‌المللی فیلم کوتاه «گوره» به نویسندگی و کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده، تهیه‌کنندگی محسن خباز و از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران که در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با آثاری از کشورهای مختلف رقابت می‌کند، رونمایی شد. این فیلم همچنین در بخش مسابقه ملی این جشنواره نیز رقابت می‌کند.



این فیلم در بخش بین‌الملل، ۲ نوبت نمایش دارد که آخرین اکران آن روز سه‌شنبه ۲۸ مهر برگزار می‌شود.



پوستر «گوره» را مصطفی خادم‌صادق طراحی کرده است.



برنامه نمایش «گوره» در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل:



دوشنبه ۲۷ مهر، ساعت ۱۳:۳۰، سالن ۱۰

سه‌شنبه ۲۸ مهر، ساعت ۱۸:۳۰، سالن ۱۰



«گوره» در بخش مسابقه سینمای ایران ـ داستانی نیز با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده و در جمعِ ۱۰ فیلم برتر این بخش از نظر آرای مردمی قرار گرفته است. همچنین این فیلم در این روزها در جشنواره ۲ بار سانس فوق العاده داشته است.



سحر گلدوست، بازیگر نقش اصلی «گوره» که پیش از این با بازی در فیلم سینمایی «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی و سریال نمایش خانگی «در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده شناخته شده است، در نخستین تجربه بازیگری خود در یک فیلم کوتاه، حضوری متفاوت داشته است.



«گوره» روایتی از دل طبیعت گیلان است و داستان حنا، گاو ماده‌ای را دنبال می‌کند که آماده باروری است، اما ورزا، گاو نر، گم شده و خبری از او نیست. در این میان، گلی‌جان برای پیدا کردن ورزا تحت فشار پیرمرد و پیرزنی قرار دارد؛ در حالی که حال خودش نیز مساعد نیست.



مجید پتکی، حجت صفاریان و شهربانو امیدی ملومه دیگر بازیگران این فیلم کوتاه هستند.



رویا حسینی عکاسی این فیلم کوتاه را برعهده داشته است.



چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.

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