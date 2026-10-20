به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی درگذشت استاد یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته و پژوهشگر تمدن جیرفت را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت وزیر میراث‌فرهنگی آمده است:

«درگذشت استاد یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته و پژوهشگر نام‌آشنای تمدن جیرفت، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه علمی و میراث‌فرهنگی ایران است.

بی‌تردید، سال‌ها پژوهش و کاوش علمی آن زنده‌یاد در شناخت و معرفی یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ و تمدن ایران، سرمایه‌ای ماندگار برای حافظه تاریخی این سرزمین خواهد بود.

اینجانب این فقدان اندوه‌بار را به خانواده او، جامعه باستان‌شناسی و دوستداران فرهنگ و تمدن ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

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