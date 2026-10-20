۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷

علی دارابی در پیامی درگذشت یوسف مجیدزاده را تسلیت گفت

علی دارابی در پیامی درگذشت یوسف مجیدزاده را تسلیت گفت

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در پیامی درگذشت یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته و پژوهشگر تمدن‌های باستانی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش میراث آریا، در متن این پیام آمده است:

درگذشت دکتر یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته و پژوهشگر پیشکسوت میراث فرهنگی ایران، موجب تأسف و تأثر شد.

آن مرحوم با سال‌ها پژوهش و کاوش‌های باستان‌شناختی، به‌ویژه در جیرفت، سهم ارزشمندی در شناخت و معرفی تمدن‌های کهن ایران داشت و آثار علمی او میراثی ماندگار برای جامعه باستان‌شناسی کشور خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به خانواده ایشان و جامعه علمی و باستان‌شناسی کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش شاد و یادش گرامی باد.


علی دارابی
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی
۲۸ مهرماه ۱۴۰۵

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802992
محمد کلهر
دبیر مهدی نورعلی

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