مریم مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به اهمیت اجرای پروژه تاریخ شفاهی در مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: قزوین به‌عنوان نخستین استان کشور، اجرای این پروژه را با تمرکز بر ثبت تجربه‌ها و روایت‌های مرتبط با ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات وابسته آغاز کرده است، اقدامی که زمینه ثبت و نگهداری بخشی از تجربه‌های ارزشمند متخصصان و فعالان این حوزه را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای مهم برای ثبت خاطرات، تجربه‌ها، دانش تخصصی و روایت‌های افرادی است که در شناسایی، حفاظت، مرمت، پژوهش و معرفی میراث‌فرهنگی کشور نقش داشته‌اند. بسیاری از این تجربه‌ها در جریان فعالیت‌های روزمره و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی شکل می‌گیرند و اگر به‌موقع ثبت و مستند نشوند، ممکن است در گذر زمان بخشی از آن‌ها از دسترس پژوهشگران و نسل‌های آینده خارج شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تاکید بر اینکه میراث‌فرهنگی به آثار مادی و اسناد مکتوب محدود نمی‌شود، بیان کرد: تجربه‌های انسانی، خاطرات کارشناسان و پژوهشگران، شیوه‌های انتقال دانش و روایت‌های جوامع محلی نیز بخش ارزشمندی از سرمایه تاریخی و فرهنگی کشور هستند. تاریخ شفاهی این امکان را فراهم می‌کند که در کنار مستندات رسمی و پژوهش‌های علمی، ابعاد دیگری از تاریخ و روند حفاظت و معرفی آثار نیز ثبت و بازخوانی شود.

ثبت‌جهانی الموت؛ فرصتی برای مستندسازی تجربه‌های کارشناسی

مهدوی با اشاره به اهمیت ثبت‌جهانی قلعه الموت و استحکامات وابسته گفت: این دستاورد حاصل سال‌ها تلاش، پژوهش، پیگیری‌های کارشناسی و همکاری مدیران، متخصصان، پژوهشگران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی است. پشت این رویداد، مجموعه‌ای از مطالعات، تصمیم‌ها و اقدامات تخصصی قرار دارد که ثبت و مستندسازی آن‌ها می‌تواند برای شناخت دقیق‌تر روند ثبت جهانی و استفاده از این تجربه در پرونده‌های آینده کشور ارزشمند باشد.

او با تشریح اهداف پروژه تاریخ شفاهی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح روایت‌های مرتبط با مراحل مختلف ثبت‌جهانی الموت، از پژوهش‌ها و آماده‌سازی پرونده تا پیگیری‌های کارشناسی و اقدامات انجام‌شده برای حفاظت و معرفی این مجموعه، در قالبی منسجم و قابل استفاده برای پژوهشگران و علاقه‌مندان مستند است.

وی افزود: مستندسازی تجربه‌های تخصصی می‌تواند به انتقال دانش میان نسل‌های مختلف کارشناسان کمک کند و زمینه بهره‌گیری از آموخته‌های گذشته را در برنامه‌ریزی‌های آینده فراهم آورد. همچنین ثبت روایت افراد درگیر در فرآیندهای کارشناسی و اجرایی، امکان بررسی دقیق‌تر چالش‌ها، تصمیم‌ها و شیوه‌های مدیریت پرونده‌های میراث‌فرهنگی را فراهم می‌کند.

برگزاری همایش تاریخ شفاهی با حضور نمایندگان ۳۱ استان

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش تاریخ شفاهی با حضور نمایندگان ۳۱ استان کشور گفت: این همایش فرصتی برای تبادل تجربه‌ها، انتقال آموخته‌ها و ایجاد هماهنگی میان استان‌ها در زمینه ثبت و مستندسازی روایت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی است.

او ادامه داد: هر یک از استان‌های کشور با توجه به پیشینه تاریخی، تنوع فرهنگی، آثار و محوطه‌های تاریخی و ظرفیت‌های بومی خود، تجربه‌های ارزشمندی در زمینه حفاظت، مرمت، پژوهش و معرفی میراث‌فرهنگی دارند. گردآوری و مستندسازی این تجربه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مجموعه‌ای غنی از اطلاعات و روایت‌های تاریخی منجر شود که علاوه بر ارزش پژوهشی، در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده این حوزه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مهدوی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این همایش و مشارکت نمایندگان استان‌ها، زمینه توسعه فعالیت‌های تاریخ شفاهی در سطح کشور فراهم شود و تجربه اجرای این پروژه در قزوین در تدوین روش‌های مؤثر برای ثبت، نگهداری و بهره‌برداری پژوهشی از روایت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

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