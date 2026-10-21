به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی، به ‌همراه بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ از طرح‌های مرمتی و عمرانی در حوزه میراث‌فرهنگی استان قم بازدید کردند.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی از مراحل اجرای عملیات موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ قم؛ طرح‌های مرمت چهارسوق، سرای حاج عسگرخان و تیمچه بزرگ در بازار قدیم قم؛ عمارت تاریخی کلاه فرنگی‌ها و نیز عملیات سامان‌دهی و مرمت محوطه مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز در شهر قم بازدید به عمل آورد.

این بازدید با هدف بررسی روند پیشرفت طرح‌های میراث‌فرهنگی و آگاهی از وضعیت آثار تاریخی استان قم انجام شد.

بازار قدیم شهر قم از شاهکارهای معماری ایران به شمار می‌رود و متشکل از راسته، چهارسوق، سرا و تیمچه بزرگ است و ورودی‌های آن در خیابان‌های طالقانی (آذر) و ۱۹ دی (باجک) قرار دارد.

این مجموعه در بافت قدیمی این شهر است و تیمچه بزرگ این بازار، بزرگ‌ترین سقف ضربی را در سراسر کشور دارد، هر کدام از بخش‌های بازار مذکور، برخوردار از معماری ناب و مثال‌زدنی ایران است که اصول معماری سنتی ایرانی را با توجه به کویری بودن منطقه، به خوبی در ساخت آن به ‌کار رفته است.

هر بخش از بازار قدیمی شهر قم در دوران مختلفی ساخته و به مرور بر وسعت آن افزوده شده و قدمت بازار قم متعلق به دوره‌های سلجوقیان، ایلخانیان، صفویان، قاجار و پهلوی است.

بازار نو و کهنه به شماره ۱۹۳۷ و تیمچه بزرگ با شماره ۱۹۰۲ در سال ۱۳۷۶ هجری خورشیدی به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدند و از مکان‌های دیدنی استان قم برای گردشگران محسوب می‌شوند.

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