سردار عبدالرضا حاجتی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس خوزستان، در حاشیه نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از رتبه برتر این اداره‌کل در حوزه نشر و چاپ کتاب طی سه سال پیاپی خبر داد و گفت: امسال ۸۵ عنوان کتاب در حوزه‌های اسناد، تاریخ شفاهی و دفاع‌مقدس به چاپ رسیده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس خوزستان، با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه نشر مکتوب ارزش‌های دفاع‌مقدس اظهار کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس کشور سالانه ابلاغیه‌ای مبنی بر چاپ ۶۰ عنوان کتاب به استان‌ها دارد؛ اما خوزستان برای سومین سال پیاپی توانسته است رتبه برتر کشور را در حوزه چاپ کتاب، اسناد و تاریخ شفاهی به خود اختصاص دهد و در این راستا امسال ۸۵ کتاب را به چاپ رسانده و با حضور متولیان فرهنگی استان رونمایی کرده‌ایم.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اداره‌کل را تدوین و انتشار دانشنامه دفاع‌مقدس خوزستان عنوان کرد و افزود: دو جلد از این دانشنامه که به عنوان یک اثر فاخر و بی‌نظیر محسوب می‌شود، به سرانجام رسیده است. این اثر ارزشمند بر اساس بیش از یک میلیون کلمه و با مشارکت و حضور ۲۰۰ تا ۲۴۰ نویسنده و پژوهشگر تدوین شده و در حال برطرف کردن ایرادات جزئی آن هستیم تا ان‌شاءالله به‌زودی رونمایی رسمی شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس خوزستان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت انتشار کتاب به تفکیک آثار ثبت ملی‌شده دفاع‌مقدس در استان نیز تصریح کرد: به طور مشخص و مجزا برای تک‌تک آثار ثبت ملی‌شده تاکنون کتابی منتشر نشده است؛ اما تاکنون بیش از ۶۰ اثر دفاع‌مقدس در خوزستان به ثبت ملی رسیده‌ است.

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