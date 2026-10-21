منطقه آزاد بوشهر باید به قطب تولید و گردشگری کشور تبدیل شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ حسین فروزان در بازدید از منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر سال‌ها پیش شایستگی برخورداری از منطقه آزاد را داشت و این موضوع سرانجام در دولت چهاردهم با پیگیری‌های مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و ارسلان زارع، استاندار بوشهر، به نتیجه رسید.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور افزود: مناطق آزاد فرصت‌های جدیدی در حوزه‌های تولید، خدمات و گردشگری ایجاد می‌کنند و استان بوشهر با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌تواند از این فرصت برای توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال بهره ببرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان بوشهر بیان کرد: با حضور استاندار بوشهر و مدیران آشنا با حوزه مناطق آزاد، زمینه مناسبی برای برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده فراهم است.

فروزان با اشاره به اشتغال ۲۸۰ نفر در یکی از واحدهای تولیدی مورد بازدید در منطقه آزاد بوشهر گفت: اگرچه این اشتغال مربوط به فعالیت‌های گذشته این مجموعه است، اما ایجاد فرصت‌های جدید در قالب منطقه آزاد می‌تواند به توسعه واحدهای تولیدی، افزایش ظرفیت فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال بیشتر منجر شود.

او با تأکید بر ضرورت پرهیز از تبدیل منطقه آزاد بوشهر به محلی برای انبارش و جابه‌جایی کالا اظهار کرد: هدف باید این باشد که در کنار فعالیت‌های تجاری، تولید و صادرات مجدد نیز در این منطقه توسعه یابد و زمینه تولید ثروت و ارزش افزوده برای استان و کشور فراهم شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور ادامه داد: منطقه آزاد بوشهر این ظرفیت را دارد که علاوه بر تولید محصولات داخلی، بستر مناسبی برای تولید کالا با استفاده از فرصت‌های تجاری بین‌المللی و صادرات مجدد محصولات به بازارهای هدف باشد.

فروزان با اشاره به موقعیت راهبردی بوشهر در حاشیه خلیج فارس گفت: این موقعیت جغرافیایی، امکان مبادلات تجاری با کشورهای منطقه را فراهم می‌کند و باید از این مزیت برای تقویت تولید، توسعه صادرات و افزایش سهم استان در تجارت خارجی کشور استفاده شود.

او همچنین با اشاره به برنامه‌های مدیران منطقه آزاد بوشهر در حوزه فناوری‌های نوین اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد منطقه آزاد هوشمند و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود عملکرد این منطقه کمک کند.

فروزان ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های تدوین‌شده از سوی مدیریت منطقه آزاد و حمایت مسئولان استان، در آینده نزدیک خبرهای امیدوارکننده‌ای از روند توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بوشهر منتشر شود.

او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد برای بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای مردم استان تأکید کرد.

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